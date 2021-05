Kurt Cobain: Mehr als 11.000 Euro für sechs seiner Haare

Für ganze 14.145,00 US-Dollar (und umgerechnet rund 11.600 Euro) sind sechs Haare von Kurt Cobain auf einer Auktion unter den Hammer gekommen. Damit liegt ein Haar beim stolzen Stückpreis von 2.357,50 Dollar (rund 1.900 Euro). Das eigentliche Mindestgebot der Auktion lag bei 2.500 Dollar und ist nun mit dem finalen Gebot um ein Vielfaches übertroffen worden. Cobains Haare waren Teil einer Auktion von Musik-Memorablia des Aktionshauses „Iconic Auctions“. Neben Cobains Haaren wurden auch Gegenstände aus dem ehemaligen Besitz von Bob Dylan und Paul McCartney versteigert.

Six strands of Kurt Cobain’s hair have been sold for $14,000.

The hair is from a haircut Kurt got while Nirvana was on the famous „Bleach“ tour, 1989. pic.twitter.com/yb1VyF7xYc

— Rock N Roll Pictures (@RockNRollPics) May 18, 2021