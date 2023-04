Foto: Redferns, Per Ole Hagen. All rights reserved.

Lars Ulrich von Metallica im Granåsen am 13. Juli 2019 in Trondheim, Norway. (Photo by Per Ole Hagen/Redferns)

Lars Ulrich hat erklärt, wie er sich mit den Metallica-Kommentaren auf Social Media beschäftigt. Dabei habe er eine bestimmte Strategie, sagte er in einem Interview.

„Wenn man sich dazu entschließt, in die Kommentarsektionen zu gehen, muss man sich darauf vorbereiten, nichts davon allzu persönlich zu nehmen, zumindest für mich. Man muss sich irgendwie davon distanzieren. Aber ich würde gerne jeden in einer Band herausfordern, der sagt, dass er sich keine Kommentare anschaut“, sagte der Metallica-Schlagzeuger dem „Metal Hammer“. „Ich meine, ich bin nicht bis vier Uhr morgens wach und scrolle durch jede einzelne Seite“, stellt der 59-Jährige klar. „Aber wenn man fünf oder sechs Jahre lang keine Musik mehr veröffentlicht hat und etwas wie ‚Lux Æterna‘ auf die nichts ahnende Welt loslässt, dann will man sehen, wie das Feedback ist.“

„Lux Æterna“ erschien im November letzten Jahres und kündigte das Album „72 Seasons“ an. Mittlerweile sind mit der gleichnamigen Single, „If Darkness Had a Son“ und „Screaming Suicide“ insgesamt vier Songs aus dem Langspieler erschienen. Dieser kommt nach dann knapp 7-jähriger Album-Pause am 14. April. Mit der dazugehörigen „M72 World Tour“ kommt die Metal-Band im Mai diesen und nächsten Jahres auch nach Deutschland. Tickets und Termine für die Shows in Hamburg und München gibt es hier.