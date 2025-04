Lexi Jones: David Bowies Tochter möchte nicht seine Kopie sein

Am 4. April veröffentlichte Lexi Jones, die Tochter von David Bowie und Model Iman Abdulmajid, ihr Debütalbum „Xandri“. Auf Instagram veröffentlichte sie nun ein Gedicht mit einer klaren Aussage – sie möchte mit ihrer Musik nicht in die Fußstapfen ihres Vaters treten.

„Ich versuche nur, meinen eigenen Frieden zu finden“

Der Titel des Gedichts lautet „David Bowie’s Daughter“, darauf folgt die Zeile (zu Deutsch) „das weckt deine Aufmerksamkeit, oder?“. Weiter heißt es, dass sie zwar „die Tochter einer Legende“ sei, aber trotzdem „mehr als nur sein Name“ sei. „Sie vergleichen mich mit seinen Höhen / Als ob ich sein Licht erreichen müsste / Aber ich bin nicht hier, um dem nachzujagen, was bereits getan wurde / Indem ich liebe, was ich tue, fühle ich, dass ich bereits gewonnen habe“, heißt es weiter in dem Post. „Ich bin keine Kopie, kein Schatten“, fügt Jones hinzu.

„Ich erschaffe meinen eigenen Rhythmus / lasse mein wahres Ich zeigen / aber niemand weiß, wie es sich anfühlt / ständig verzweifelt zu sein / um dann schließlich zu sagen: ‚Scheiß drauf‘ / um dann rundum verglichen zu werden.“ Das Gedicht endet mit den Worten „ich bleibe in Bewegung, ich bleibe ich / auch wenn die Welt schwer zu befriedigen ist / ich versuche nicht, in seine Fußstapfen zu treten / ich versuche nur, meinen eigenen Frieden zu finden.“

Hier könnt ihr das ganze Gedicht lesen

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ihre Follower:innen stimmen der Musikerin in den Kommentaren zu und ermutigen sie, ihren eigenen Weg zu gehen. So lautet ein Kommentar „Ich habe dich seinetwegen gefunden, aber ich bleibe wegen DIR.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Nicht mit ihrem Vater verglichen zu werden, schließt für Jones aber nicht aus, öffentlich ihre Verbundenheit zu ihm auf ihren Socials zu teilen. Regelmäßig postet die 24-Jährige Videos und Fotos, auf denen sie als Kind gemeinsam mit ihrem Vater zu sehen ist. So veröffentlichte sie zum siebten Todestag der Popikone ein Video, das die beiden gemeinsam am Keyboard zeigt. Erst vergangenen März teilte sie ebenfalls ein Bild, auf dem Bowie sie als Kleinkind auf dem Arm hält. In der Bildunterschrift kommentierte sie es lediglich mit „Papa“.

Zu ihrem Debüt als Musikerin

Auf „Xandri“ mischt Lexi Jones sowohl Pop- und Elektro-Elemente mit Indie-Rock und Alternative Rock. „Through all the time“, „Moving on“ und „Standing alone“ sind nur einige der Tracks auf dem Album, das ohne großes Tamtam veröffentlicht wurde. Lexi teilte in den vorherigen Wochen lediglich Ausschnitte der Songs über Instagram. Die Platte wurde von ihr selbst geschrieben und produziert.