Liam Gallagher: Erstes Soloalbum „As You Were“ im Stream hören

Liam Gallagher hat am Freitag (06. Oktober) seine erste Soloscheibe auf den Markt gebracht. „As You Were“ enthält nach Angaben des Sängers Musik, bei der man das Gefühl verspürt, sich am Kinn zu kratzen. Die 15 Tracks der LP sind ab sofort auf Spotify und Apple Music im Stream zu hören.

Betreut wurden die neuen Lieder, die Gallagher schon bei Rock im Park und Rock am Ring im Sommer live ausprobierte, von Adele-Produzent Greg Kurstin und Dan Grech-Marguerat.

Ursprünglich hatte der ehemalige Beady-Eye-Musiker überhaupt nicht vor, eine Soloplatte aufzunehmen, wie Gallagher in mehreren Interviews in den letzten Wochen verriet. Eigentlich sei er eher der Band-Typ, so der 45-Jährige. Doch im Studio kristallisierte sich dann heraus, dass sie sich für eine Gruppe von Musikern nicht so sehr eignen.

Überzeugen Sie sich von Liam Gallaghers Künsten als Solo-Interpret im Stream