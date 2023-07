Harry Styles: Tour-Ende mit neuem Instrumental-Song & emotionaler Rede

Die große „Love on Tour“-Konzertreihe von Harry Styles ist zu Ende. Am Samstag (22. Juli) verabschiedete sich der Brite mit einer emotionalen Dankesrede von seinem Publikum in Reggio Emilia, Italien. Zur Überraschung aller Fans spielte er sogar noch einen bisher unbekannten Instrumental-Song.

Harry Styles: „Ohne euch wäre das alles nicht möglich“

Fast ein ganzes Jahr lang war Styles auf Tour, um für sein Grammy-ausgezeichnetes Album HARRY’S HOUSE die Werbetrommel zu rühren. In Deutschland sorgte er in Frankfurt, München und Düsseldorf für ausverkaufte Häuser. In Italien kam nun die Tournee zu ihrem Ende, und zum Abschluss bedankte sich Harry Styles bei seinen Zuschauer:innen mit den Worten: „Ohne euch wäre das alles nicht möglich. Keiner weiß das so gut wie ich“, gab er in seiner Rede zu verstehen. „Ich weiß, dass es ihr es für mich besonders machen wolltet. Und ihr habt es besonders für mich gemacht, jede einzelne Nacht“.

Daraufhin überraschte der Musiker seine Fans mit einem völlig neuen Stück, das weder zuvor live gespielt wurde, noch auf einem Album zu finden ist. Ungewöhnlich war zudem, dass es sich hierbei um ein komplett instrumentales Lied handelte. Styles tauschte das Mikrofon gegen einen Piano ein und entließ die Besucher:innen mit dieser Erfahrung in die Nacht.

Harry Styles‘ Instrumental-Song live: