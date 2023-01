Lou Reed: Neues Buch über seine Liebe zu Tai Chi und Musik erscheint im März

Am 14. März 2023 erscheint ein neues Buch über Lou Reeds lebenslange Leidenschaft: „The Art of the Straight Line: My Tai Chi“. In dem Werk sollen sich Schriften über und von Lou Reed über Musik, Meditation und Kampfkunst vereinen. Reed war versierter Tai-Chi-Praktizierender von den 80er-Jahren bis zu seinem Tod 2013. Das Buch umfasst 320 Seiten, darin enthalten sind 165 Fotos. Es wird herausgegeben von HarperOne und seiner Witwe Laurie Anderson.

The Art of the Straight Line, a book of essential wisdom covering Tai Chi, mindfulness, creativity, and the art of living and dying goes on sale March 14 and is available for preorder. It will be published by Faber in the UK & Ireland on March 16th. https://t.co/v4Ozy5eXiU pic.twitter.com/VBfGUyYBUP

