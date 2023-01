Madonna bricht eigene Biopic-Produktion ab – Julia Garner hätte Hauptrolle gespielt

Madonna besucht für ihre anstehende Tournee 35 Städte in Nordamerika und Europa und möchte auf 40 Jahre Karriere zurückblicken. Das scheint ihr als Selbsthommage erstmal zu genügen – die 64-Jährige sagte nun alle bereits laufenden Arbeiten an ihrem Biopic ab, wie amerikanische Medien berichten.

Julia Garner („Ozark“, „Investing Anna“) hätte eigentlich die Hauptrolle gespielt, Diablo Cody („Juno“) am Drehbuch mitgearbeitet, die ehemalige Sony-Chefin und jetzige Produzentin der „Spider Man“-Serie, Amy Pascal, die Produktion übernommen. Alle Vorarbeit umsonst?

Madonna verschiebt ihren Fokus, Julia Garner verliert ihre vielleicht größte Rolle

Laut „Variety“ ist das Projekt, das bereits 2020 angekündigt wurde, „nicht mehr in der Entwicklung bei Universal Pictures“. „Insider“ sagen, dass Madonna entschieden habe, ihr einziger Fokus liege auf der Tournee.

Und das, obwohl Garner einen offenbar „zermürbenden“ Casting-Prozess überstanden haben soll, um die Rolle der Madonna zu ergattern. In einem Bericht des „Hollywood Reporter“ über die Absage heißt es, dass der Casting-Prozess für potenzielle Madonnas 11-Stunden-Tage mit Choreographie-Sitzungen, Lesungen mit Madonna und Gesangsvorsprechen umfasste.

Ob die Arbeiten an dem Biopic nach der Tournee wieder aufgegriffen werden oder nicht, ist noch nicht bekannt.

Madonna auf Tour: Die Termine in Deutschland

Kleiner Trost für alle Fans: Madonna geht dieses Jahr auf „Celebration“-Welttournee und kommt im Rahmen ihrer 35 Konzerte auch nach Deutschland. Am 15. und 16. November gastiert sie in Köln und am 28. November und 29. November in Berlin. Special Guest ist Bob the Drag Queen alias Caldwell Tidicue.

Ihr aktuelles Album nennt sich „Madame X“ und erschien 2019.

