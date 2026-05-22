„The Mandalorian and Grogu“: Top oder Flop?

Der neue „Star Wars“-Film: So gut wie die Serie Disney+? Oder ein Reinfall?

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FFK bespricht den neuen „Star Wars“-Film.

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Sassan Niasseri schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:
Freiwillige Filmkontrolle The Mandalorian and Grogu Podcast