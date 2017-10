Die zehnte Season von „Akte X“ war eigentlich zunächst als einmaliges Ereignis angelegt. Oder zumindest wollten die Sendeverantwortlichen erst einmal sehen, ob das Publikum auch in dieser von Verschwörungstheorien gefluteten Zeit auf Mulder, Scully und gefährliche Außerirdische steht. Das tut es, wie die Einschaltquoten bewiesen. Während sich in Deutschland das X-Files-Fieber nicht so recht einstellen wollte, gab es in den USA ordentliche Zuschauerzahlen.

Im Grunde mussten David Duchovny und Gillian Anderson auch noch einmal ran, war doch die zehnte Staffel mit einem ziemlich fiesen Cliffhanger zu Ende gegangen. Unterstützung bekommen sie, so viel war bereits vorher klar, in den neuen Folgen erneut von Robbie Amell („The Flash") und Lauren Ambrose („Six Feet Under"). Beide waren in der vorletzten und letzten Episode der vergangenen Staffel („Babylon" und „My Struggle II") zum ersten Mal als Agent Miller und Agent Einstein aufgetaucht.

Menschheit steht vor der Vernichtung

Im ersten Trailer für die zehn neuen Episoden wird sofort deutlich, dass es erneut um die ganz große Verschwörung geht (Vernichtung der menschlichen Rasse) und dass die beiden FBI-Agenten nach ihrem verschwundenen Sohn William suchen werden. Die wenigen gezeigten Szenen schließen direkt an das Ende der letzten Folge der zehnten Season an.

Der amerikanische ROLLING STONE hat die 100 besten Serien aller Zeiten gewählt. In dem kurzen Vorschau-Clip gibt es ein Wiedersehen mit vielen beliebten Charakteren der Mystery-Serie. So spricht der Krebskandidat (William Bruce Davis) mit FBI Assistant Director Walter Skinner über den Untergang der Menschheit. Außerdem sehen wir gleich zu Beginn einen Marsmenschen auf einem Operationstisch. Hardcore-Fans von „Akte X" werden sich aber wohl am meisten über den Auftritt eines der Lone Gune Men freuen (obwohl dieser eigentlich als verschollen galt)…

Ob die neue Staffel eine einheitliche Story erzählen oder ob sie wieder mit „Monster Of The Week“-Folgen gebrochen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Startschuss für die neue Season ist im Januar 2018. Ob ProSieben auch wieder zeitnah dabei sein wird, ist noch nicht klar.

Sehen Sie hier den Trail für Staffel 11 von „Akte X“