Nachdem kurz zuvor Drummer Lars Ulrich ausgeplaudert hatte, dass Metallica über Zoom an einem neuen Album arbeiten, verriet nun auch Bassist Robert Trujillo Neuigkeiten zu der musikalischen Entwicklung.

Der 55-Jährige habe seine Homerecording-Ausrüstung aufgebessert, um wie auch seine Bandkollegen an seinem Heim-Studio feilen zu können. So arbeitet die Band, wenn auch unabhängig voneinander, gemeinsam.

Gemeinsam und doch allein

„Wir kommunizieren jede Woche, was wirklich toll ist, denn so bleibt unsere Verbindung intakt“, erzählte Trujillo im „The Vinyl Guide Podcast“. „Im Grunde genommen haben wir einfach nur angefangen, uns wirklich auf unsere Heim-Studios zu konzentrieren und von zuhause aus kreativ zu sein, und dadurch die Ideen zu navigieren sowie neue Ideen auszubauen. An dem Punkt sind wir gerade. Wir freuen uns darauf, Neues zu fördern.“

Auch gedanklich seien alle gut mit dabei. Denn die Mentalität sei „zum größten Teil der Antreiber, und darauf konzentrieren wir uns jetzt – lasst uns damit Spaß haben.“

Diese Einstellung sei einer der Gründe, weshalb der Bassist seine Ausrüstung aufpoliert habe. Doch auch wenn die musikalische Zusammenarbeit harmonisch zu verlaufen scheint: Darüber, die neue Arbeit auch live zum Besten zu geben sei noch nicht gesprochen worden. „Wir haben in letzter Zeit nicht über das Touren geredet“, so Trujillo.

Er erhofft sich durch das Arbeiten von zuhause, dass die gesamte Band übermäßig gut vorbereitet sein wird, wenn es endlich zurück ins Studio geht. Denn „manchmal dauert es eine Weile, bis die Band zusammenkommt und vier Personen, die an verschiedenen Orten leben, im selben Raum sein können.“

Trujillo weiter: „Aber jetzt müssen wir nicht im selben Raum sein. Wir können von zu Hause aus Musik machen und zusammenarbeiten – und dann gehen wir zusammen ins Studio und hauen die Sachen raus, aber wir sind 40 Schritte voraus.“

Einen konkreten Plan für das Veröffentlichungs-Datum gebe es allerdings noch nicht. Dennoch sei man „sehr aufgeregt“ wegen des neuen Materials.