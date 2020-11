Metallica verzweifeln an der Produktion ihres neuen Albums

Das Set wird aus dem Band-Hauptquartier in San Rafael (Kalifornien) übertragen. Die Erlöse der Online-Tickets dienen einem guten Zweck.

Metallica werden am 14. November ein spezielles Konzert geben, dessen erlöse vollständig der bandeigenen Hilfsorganisation „All Within My Hands“ zugute kommen werden. „Live & Acoustic From HQ“ startet in Deutschland um 23 Uhr (14 Uhr Ortszeit), nach gekauftem Ticket kann die Show aber noch 48 Stunden lang jederzeit und beliebig oft angesehen werden. „Diese spezielle Akustik-Show ist bereits unser zweites Konzert zugunsten von 'All Within My Hands' und enthält auch eine Auktion fantastischen Gegenständen“, so die Band in einem Statement. „Das beste daran: 100 Prozent des Geldes, das mit diesem Event eingenommen wird, hilft direkt jemandem, der es wirklich braucht.“…