Jackson-Biopic „Michael“: Top oder Flop?

Was taugt das Michael-Jackson-Biopic? Unsere Kritik im Podcast.

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„Michael“ Foto: Mediahouse Berlin GmbH. All rights reserved.

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FFK bespricht das Jackson-Biopic „Michael“ – was es zeigt, und was es verschweigt.

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Sassan Niasseri schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:
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