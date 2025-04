Am Freitagmorgen, dem 11. April, ist Mike Berry im Alter von 82 Jahren verstorben. Peter Stockton, Freund und Manager des Musikers und Schauspielers, schrieb auf Facebook: „Mit tiefstem Bedauern muss ich allen mitteilen, dass die Legende Mike Berry heute Morgen friedlich verstorben ist – seine Familienmitglieder waren an seinem Bett.“ Er fuhr fort: „Ein tragischer Verlust für unsere Musikwelt. Und ich hoffe, dass er jetzt im Himmel mit vielen seiner alten Kumpels lacht.“

Mit 82 Jahren stand der Musiker immer noch auf der Bühne

Mike Berry begann seine Karriere in den Sechzigern als Musiker und sang Hits wie „Don’t You Think It’s Time“ und „Tribute to Buddy Holly“. Er tourte sogar gemeinsam mit den Beatles und den Rolling Stones. Neben der Musik war er auch als Schauspieler tätig und vor allem durch die Rolle des Mr. Spooner in der Serie „Are You Being Served?“ bekannt.

Trotz seines Alters blieb Berry bis zuletzt aktiv. Im Februar 2025 trat er noch in einem ausverkauften Konzert im Londoner Club The Half Moon auf.

„Immer mit einem Lachen und einem Lächeln“

Freunde und Kollegen würdigten ihn als warmherzigen und talentierten Künstler, dessen Karriere sich über mehr als sechs Jahrzehnte erstreckte. In einem bewegenden Facebook-Post schrieb David Stark, ein Freund des Künstlers: „Ich kannte Mike seit fast 50 Jahren, seit 1976, einer der nettesten Typen im Geschäft, immer mit einem Lachen und einem Lächeln.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Wie die „Sun“ berichtet, zeigt sich Berrys Leidenschaft für Musik schon im jungen Alter. Als Kind habe er sich für Skiffle- und Rock’n‘-Roll-Musik begeistert und wohl seine eigene Folk-Gruppe, The Rebels, gegründet. Später soll er auch Teil der Band Kenny Lord and the Statesmen gewesen sein.