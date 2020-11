Miley Cyrus: Das ist die Tracklist ihres neuen Albums „Plastic Hearts“

AC/DC-Gitarrist Angus Young sprach mit ROLLING STONE über das neue Album „PWR/UP" – und erklärte einige der Songtitel und deren Inhalt.

Bald veröffentlichen AC/DC mit ihrem neuen Album „PWR/UP“ den lang ersehnten Nachfolger des 2014 erschienenen Longplayers „Rock Or Bust“. Bevor am Mittwoch (7.10.) mit der Single- und Videoveröffentlichung des ersten Vorboten „Shot In The Dark“ die AC/DC-Festspiele losgehen, sprach die Band mit dem US-amerikanischen ROLLING STONE über ihr neues Album – und äußerte sich auch detailliert zu einigen Songs und deren Inhalten. Davon handelt „Shot In The Dark“ Von der Single „Shot In The Dark“ schwärmt Gitarrenlegende Angus Young in hohen Tönen: „Es hat diesen großartigen AC/DC-Vibe, diesen Swagger und einen guten AC/DC-Chant“, erklärt der 65-Jährige. „Der Titel ist ein…