So klingt „Bohemian Rhapsody“ auf einer 100 Jahre alten Orgel

Brian May fühlt sich geehrt, nach Japan zurückzukehren - wenn auch nur vom heimischen Sofa aus. In der größten Fernsehsendung des Landes gab es einen Gig mit X Japan und Sarah Brightman.

Seit ihrem ersten Japan-Auftritt im Jahr 1975 feiern Queen auch im Land der aufgehenden Sonne große Erfolge. Zum Jahreswechsel überraschten Gitarrist Brain May und Schlagzeuger Roger Taylor ihre dortigen Fans mit einem Gastspiel im japanischen Fernsehen. Gemäß den geltenden Corona-Regeln blieben sie für die Performance jedoch in ihren eigenen vier Wänden. Queen spielten gemeinsam mit X Japan und der britischen Sopranistin Sarah Brightman einen der größten Hits der japanischen Rockband. Für eine Neuauflage der 1989er-Single „Endless Rain“ schalteten sich die Briten in die größte TV-Show Japans: „Kohaku Uta Gassen“. May als auch Taylor nahmen aufgrund der anhaltenden Corona-Beschränkungen aus ihren…