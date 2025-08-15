Nach Diagnose: Billy Joel versteigert seine Motorräder

Billy Joel, der Mann, der uns „Piano Man“ (1973), „Uptown Girl“ (1983) und „We Didn’t Start the Fire“ (1989) brachte, sieht sich derzeit mit gesundheitlichen Herausforderungen konfrontiert. Nun versteigert er seine Motorradsammlung in Oyster Bay.

Diagnose zwingt zur Auktion

Im Mai 2025 wurde bei ihm ein Normaldruck-Hydrozephalus (NPH) diagnostiziert. Dabei sammelt sich Flüssigkeit im Gehirn an und kann zu Gedächtnisproblemen, Gleichgewichts-, sowie Hör- und Sehstörungen führen. NPH ist behandelbar, als Vorsichtsmaßnahme aber sagte Joel alle geplanten Konzerte bis Juli 2026 ab.

Jetzt entschied sich der Künstler dazu, auch seine Vorliebe für Motorräder auf Eis zu legen. „Aufgrund einer kürzlich erfolgten medizinischen Diagnose wird Billy seine Motorradsammlung noch in diesem Jahr versteigern“, teilte sein Pressesprecher mit.

Billy Joels Memory Lane der Motorräder

Seit 2010 führt der 76-jährige Musiker seine Motorradwerkstatt „20th Century Cycles“. Sie zeigt die private Sammlung seltener und teurer Modelle, die der Motorrad-Liebhaber über Jahrzehnte hinweg zusammengetragen hat. „Ich bin nicht weit von hier aufgewachsen und möchte ein wenig Interesse für die Stadt wecken“, sagte Joel kurz nach Eröffnung der Werkstatt.

„Die Leute haben nicht oft die Gelegenheit, all diese Motorräder an einem Ort zu sehen“. Ein Teil der Straße, auf der sich die Werkstatt befindet, wurde 2023 sogar zu „Billy Joel Way“ umbenannt. Die Werkstatt beherbergt eine Sammlung von über 75 klassischen Motorrädern aus den 1940er bis 1960er Jahren. Darunter sind etwa Modelle von Harley-Davidson, Triumph und Ducati.

