Nach geplatztem RaR-Auftritt: Gesundheits-Update von Heaven Shall Burn

Rock am Ring: Heaven Shall Burn muss Show nach nur einem Song beenden

Bereits nach einem Song war Schluss: Heaven Shall Burn mussten ihren Gig bei Rock am Ring abbrechen. Sänger Marcus „Molle” Bischoff klagte über akute Stimmprobleme – er hustete heftig und klang heiser. Dem Publikum vor der Mandora Stage und auch seinen überraschten Bandmitgliedern musste er gestehen: Es geht leider nicht mehr weiter.

Nun hat sich der Sänger mit einem Gesundheits-Update gemeldet. Vergangene Nacht sei er noch im Krankenhaus gewesen, um die Stimmprobleme abklären zu lassen. Ein Spezialist habe ihm erklärt, dass eine versteckte Infektion der Grund für seine Beschwerden sei.

Auf Instagram schrieb Bischoff: „Hallo meine Freunde. Wie versprochen möchte ich ein Update zur Situation geben. Ich war letzte Nacht im Krankenhaus und habe mich von einem Spezialisten untersuchen lassen. Anscheinend habe ich mir eine unbemerkte Infektion zugezogen. Das bedeutet leider, dass wir unsere heutige Show beim Metalfest in Pilsen absagen müssen und auch die kommende Show mit In Flames in Ljubljana am kommenden Dienstag. Das tut uns ehrlich weh, und wir kommen definitiv so schnell wie möglich wieder! Doch Aufgeben ist keine Option! Ich hoffe, dass ich sehr bald mit positiven Nachrichten zurück bin! Euer Molle und die HSB Jungs!“

Am Freitag (06.06.) hatte die Band bei Rock im Park gespielt – da noch ohne Stimmprobleme. Am Samstag hatten Heaven Shall Burn zudem auf dem Festivalgelände von Rock am Ring Autogramme für ihre Fans gegeben. Von der Infektion war am Nachmittag ebenfalls keine Spur, umso überraschender für Crew, Band und Veranstalter daher der plötzliche Stimmausfall.

Heaven Shall Burn: Schlechtes Timing für eine Zwangspause

Heaven Shall Burn stehen kurz vor der Veröffentlichung ihres zehnten Studioalbums „Heimat“, das am 27. Juni erscheinen wird. Das Projekt markiert den Höhepunkt einer knapp 30‑jährigen Karriere, in der Heaven Shall Burn auch die deutschen Charts stürmten. Die beiden nun abgesagten Konzerte hätten zu einer umfangreichen Festival-Tour gehört, die auch Auftritte in Österreich, der Schweiz und Belgien umfasst.