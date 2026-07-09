Naloxon ist ein bewährtes Mittel gegen Überdosen. Warum kommen Jugendliche kaum ran?

Letzten August zog eine Gruppe Schülerinnen und Schüler der Garfield High School in Seattle los, um tagsüber zu trinken. Die Party war ziemlich gewöhnlich: draußen, jede Menge Jungle Juice, ein kollektives Aufatmen nach den Abschlussprüfungen. Doch innerhalb von Sekunden wurde die Lage bedrohlich, als ein Mitschüler bewusstlos aufgefunden wurde. Da sprang Rilan Springer in Aktion – geschmückt mit einer selbstgebastelten lila Krone als Zeichen, dass sie für alle da war, die Hilfe brauchten, und ausgestattet mit Narcan, einem Nasenspray mit dem Opioid-Gegenmittel Naloxon. Sie verabreichte das Medikament: ein Sprühstoß in ein Nasenloch, und das war’s. Minuten später wurde der Jugendliche in ein nahegelegenes medizinisches Zelt zur weiteren Behandlung gebracht.

Die Wende mag sich wie ein Wunder angefühlt haben, war aber kein Zufall. Genau das ist der Daseinszweck der Schülergruppe Bulldogs Against Overdose der Garfield High. Max Zimbron Martinez, der in diesem Schuljahr als Präsident der Gruppe amtierte, erklärt, die Gründung sei zum einen eine Reaktion auf die landesweite Opioidkrise gewesen, zum anderen eine Antwort auf das, was Garfield-Schülerinnen und -Schüler – wie Jugendliche in so vielen Städten des Landes – in ihrer eigenen Umgebung erleben.

Der Weg zu Zimbron Martinez‘ liebstem Secondhandladen, dem Salvation Army in Chinatown, wo er übersehene, coole alte Ketten aufstöbert, führt ihn an einer Treppe vorbei, an der sich zusammengesunkene Menschen versammeln, um gemeinsam Fentanyl und andere Drogen zu konsumieren. Diese Nähe hat dazu beigetragen, dass er die Betroffenen als „einfach Menschen“ betrachtet, sagt er. „Hier zu leben und mit eigenen Augen zu sehen, wie brutal Opiate und Fentanyl sind, treibt mich an. Indem wir Narcan verteilen und uns weiterbilden, können wir vielleicht Leid verhindern.“

Jugendliche im Stich gelassen

Leider ist es für Jugendliche im ganzen Land alles andere als einfach, Zugang zu lebensrettenden Maßnahmen wie jenen zu bekommen, die auf dieser Party zum Einsatz kamen. Das, obwohl im vergangenen Jahrzehnt Zehntausende Amerikanerinnen und Amerikaner an Opioid-Überdosen gestorben sind. Junge Menschen sind besonders betroffen: Opioide sind heute die häufigste Todesursache bei 19- bis 24-Jährigen in den USA. (Historisch gesehen haben Schusswaffen und Verkehrsunfälle um diesen traurigen Spitzenplatz konkurriert.)

Und das, obwohl Fachleute sagen, dass die Einführung von Mitteln wie Narcan einer der Gründe ist, warum die Zahl der Opioid-Todesfälle in Amerika seit 2023 tatsächlich zurückgeht. Auf zellulärer Ebene wirkt Naloxon, indem es verhindert, dass Opioide an die Körperzellen binden – und so die Bewusstlosigkeit und den Atemstillstand, die mit Überdosen einhergehen, abwendet. Es kann auch per intramuskulärer Injektion oder Infusion verabreicht werden. Studien schätzen, dass das Medikament die Zahl der Überdosetode in den Vereinigten Staaten um bis zu einem Drittel senken könnte; bei Jugendlichen könnte das Potenzial von Narcan noch größer sein, da solche Vorfälle häufiger in Anwesenheit anderer Personen geschehen, die helfen könnten – wenn sie das Mittel zur Hand hätten.

Doch ein Gestrüpp aus staatlichen Verschreibungsregeln, Gesetzen zur Einwilligung Minderjähriger, sogenannten Good-Samaritan-Gesetzen (die Personen vor Haftung schützen, die in einem Notfall eingreifen) und schulischen Praktiken macht es schwer, Mittel wie Narcan in die Hände junger Menschen zu bringen. Eine aktuelle Studie ergab, dass zwar 90 Prozent der Schulkrankenschwestern angaben, Zugang zu Naloxon zu haben, aber mehr als ein Drittel von Einschränkungen berichtete, wer das Medikament verabreichen darf – und nur eine kleine Minderheit ermächtigte Schülerinnen und Schüler, es selbst anzuwenden.

Altes Denken, neue Krise

Laut Sarah Bagley, Kinderärztin und ärztliche Direktorin einer der führenden Suchtambulanzen für Jugendliche an der Boston University, wurzelt ein Teil der Zurückhaltung gegenüber Narcan in einem überholten Verständnis von Drogenaufklärung. „Der Gedanke ist, dass sie, weil man ihnen etwas [Drogenbezogenes] beibringt, anfangen werden, Drogen zu nehmen“, sagt Bagley, „oder dass sie Drogen nehmen werden, obwohl sie es sonst nicht täten, weil sie Narcan dabei haben.“ Doch, so hält sie dagegen: „Nur weil wir über schwierige Dinge nicht reden, bedeutet das nicht, dass sie nicht passieren.“

Eine parteiübergreifende Koalition von Senatorinnen und Senatoren will die Lage auf nationaler Ebene verändern. Der „School Access to Naloxone Act“, der im Januar eingebracht wurde, würde Schulen Fördermittel bereitstellen, um die Generika-Version von Narcan zu beschaffen und das Schulpersonal in der Anwendung zu schulen. Der Gesetzentwurf würde außerdem Haftungsschutz für diejenigen bieten, die das Mittel in gutem Glauben einsetzen.

„Schulen im ganzen Land sehen sich immer noch mit echten Hürden konfrontiert, wenn es darum geht, Naloxon vorrätig zu halten und einzusetzen – obwohl es ein bewährtes, lebensrettendes Mittel ist“, erklärte der Florida-Senator Rick Scott, einer der federführenden Mitsponsoren des Gesetzentwurfs, in einer Stellungnahme gegenüber ROLLING STONE. „Das muss sich sofort ändern … Der Kongress muss mehr tun, um unsere Kinder und Enkelkinder zu schützen.“

Bürokratie blockiert den Zugang

Doch solange der Gesetzentwurf im Ausschuss feststeckt, stoßen Schülerinnen und Schüler beim Zugang zu Narcan weiterhin auf Barrieren.

Da wäre zunächst die Frage der Verschreibungsgesetze. In allen 50 Bundesstaaten können Schülerinnen und Schüler lebensrettende Mittel wie Epinephrin (zur Behandlung schwerer allergischer Reaktionen) und Inhalatoren verschrieben bekommen und das Recht, diese bei sich zu tragen. Naloxon ist jedoch in der Regel von solchen Listen lebensrettender Medikamente ausgenommen. (Während die Aerosolversion inzwischen rezeptfrei erhältlich ist, erfordern viele andere Darreichungsformen nach wie vor ein Rezept.) Und während Minderjährige in manchen Bundesstaaten eigenständig in ihre medizinische Versorgung einwilligen können – etwa für eine Naloxon-Verschreibung –, brauchen sie in anderen die Zustimmung der Eltern. Von Jugendlichen zu verlangen, ihren Eltern zu erklären, warum sie ein Opioid-Gegenmittel benötigen? Das kann eine hohe Hürde sein.

Auch die Good-Samaritan-Gesetze – kurz GSLs – weisen laut einem Artikel von Forscherinnen und Forschern der New York University und anderen Institutionen aus dem Jahr 2022 von Staat zu Staat „erhebliche Unterschiede“ auf, „die ihre Wirksamkeit beeinflussen können“. Während manche GSLs nur Rechtsschutz bei Bagatelldelikten wie Besitz oder Drogenutensilien bieten, gewähren andere weitreichendere Immunität – etwa für Zeuginnen und Zeugen, die die Polizei rufen, und schützen diese vor Verhaftung, Strafverfolgung und Verurteilung. (Die Forschenden stellten fest, dass GSLs mit Verhaftungsschutz in Landkreisen im ganzen Land zu einem Rückgang der Opioid-Überdosen um 10 Prozent führten.) Andere Bundesstaaten wie Kalifornien und Washington bieten sogenannte Zwei-Parteien-GSLs, die auch die Person, die eine Überdosis erlebt, vor schwerwiegenden rechtlichen Konsequenzen schützen.

Angst vor rechtlichen Folgen

Thomas Agostini, Kinderarzt im Bundesstaat Washington, sagt, diese Schutznetze seien für junge Menschen entscheidend. „Jugendliche haben verständlicherweise Angst, dass ihr Freund oder ihre Freundin, der oder die eine Überdosis hat, in rechtliche Schwierigkeiten gerät, wenn sie den Notarzt rufen“, erklärt Agostini.

Was die schulischen Praktiken betrifft: In einer Ära, in der die Trump-Regierung Schadensminimierungsansätze zugunsten einer sogenannten „Patriotic Education“ aus den Lehrplänen drängt, wird die Thematisierung von Naloxon in Klassenzimmern im ganzen Land immer mehr zur Nebensache. Daten des Bildungsministeriums zeigen, dass im Schuljahr 2024/2025 – also noch vor dieser Regierung – nur etwa jede zwanzigste Schülerin oder jeder zwanzigste Schüler irgendeine Form von Narcan-Schulung erhalten hatte.

Diese Ablehnung der Naloxon-Aufklärung stehe in krassem Widerspruch zu dem, was Schülerinnen und Schüler selbst wollten, sagen Parlamentarierinnen und Parlamentarier. „Bei meinen Treffen mit Oregonians in allen unseren 36 Countys höre ich immer wieder, wie wichtig es ist, die Opioidkrise zu bekämpfen – besonders von unseren jüngeren Generationen, die wirksame Lösungen für diese Epidemie fordern“, erklärte Oregon-Senator Jeff Merkley in einer Pressemitteilung. „Schulen dabei zu helfen, Naloxon vorrätig zu halten und einzusetzen, ist ein wichtiger Teil dessen, was ein vielschichtiger Ansatz zur Bekämpfung von Opioid-Überdosen sein muss.“

Schüler nehmen es selbst in die Hand

Unterdessen machen Graswurzelorganisationen wie die Bulldogs Against Overdose der Garfield High weiter. Für ihren Instagram-Launch im Mai 2025 veröffentlichte die Gruppe ein Video, das darauf hinwies, dass Schülerinnen und Schüler über das schulische Gesundheitszentrum kostenlos Narcan erhalten können. Es enthielt außerdem eine Einweisung in die Anwendung, Informationen zu den örtlichen Good-Samaritan-Gesetzen sowie QR-Codes für weiterführende Informationen. Bis heute hat Bulldogs Against Overdose Schülerinnen und Schüler in mehr als 20 Klassen in den Grundlagen der Narcan-Anwendung unterrichtet und mit Unterstützung des schulischen Gesundheitszentrums knapp 150 Narcan-Kits verteilt.

Und der Jugendliche, der damals bewusstlos aufgefunden wurde? Heute ist er selbst Mitglied der Bulldogs Against Overdose.

„Ich glaube, es wäre gut, wenn die Leute verstehen würden, dass es einen Teenager nicht aufhält, wenn man Dinge unter Verschluss hält und Nein sagt“, sagt Zimbron Martinez. „Die meiste Zeit des Tages sehen [Eltern] sie nicht, [die Jugendlichen] sind außer [Sicht der Erwachsenen] … Ihnen diese lebensrettenden Dinge zu geben ist das Beste, was man tun kann.“

„Wir alle haben ein bisschen Macht“, fügt er hinzu. Und mit Naloxon, betont er, „reden wir von Leben und Tod.“