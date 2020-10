Nena: Herz-Emoji für Xavier Naidoo bei Posting über „Panikmache“

Foto: Avalon/PYMCA/Universal Images Group via Getty Images, Avalon. All rights reserved.

Nena schickt eine Sympathiebekundung für Musikerkollege Xavier Naidoo durch die sozialen Netzwerke. In einem esoterisch angehauchten Posting sprach die Sängerin („99 Luftballons“) von „Panikmache“ – und ihrem Umgang damit. Unter dem Posting fand ein Herz-Emoji-Austausch mit Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker und ehemaligem Söhne-Mannheims-Mitglied Xavier Naidoo statt Weiterlesen Viral-Hit: Hildmann, Naidoo, und Drosten treten gegeneinander an

Nena spricht über Panikmache, Licht und Liebe …

„Ich habe meinen tiefen Glauben an Gott. Daher kommt mein Vertrauen ins Leben. Und ich habe meinen gesunden Menschenverstand, der die Informationen und die Panikmache, die von außen auf uns einströmen, in alle Einzelteile zerlegt. Und so ist es mir möglich, mich nicht hypnotisiert von Angst in die Dunkelheit ziehen zu lassen“, heißt es in dem Posting, dass die Musikerin vor kurzem veröffentlichte.

„Lasst uns ins Licht gehen und für die Liebe stehen, denn trotz allem Wahnsinn, den wir hier erleben, glaube ich und weiß, dass der positive Wandel nicht mehr aufzuhalten ist“, schreibt sie – und fügt die Hashtags „#liebeistdieantwort“ und „#licht“ an.

Nena auf Instagram:



… und Xavier Naidoo applaudiert

Aufsehen erregender als das Posting ist eine spezielle Reaktion auf den Beitrag: Denn Xavier Naidoo („Seine Straßen“), der vielen seit Jahren mehr mit kruden und teils rechtsradikalen Verschwörungstheorien auffällt als mit seiner Musik, kommentierte den Beitrag mit zwei Emojis – einem, das demütig-dankbar gefaltete Hände zeigt und einem Herz. Naidoos Liebe wurde erwidert: Nena reagierte mit ebenfalls mit einem Herzsymbol sowie einem Emoji mit Heiligenschein.

Gemischte Reaktionen

Die Reaktionen von Nenas Follower auf ihr Online-Glaubensbekenntnis sind durchwachsen. Während einige Fans applaudieren („Endlich!!!“) und ihr Posting wahlweise als Bekenntnis zum Corona-Zweifel oder zu Gott interpretieren, werden auch kritische Stimmen laut. „ Nun Angst ist wirklich ein schlechter Ratgeber, aber vor einem bislang unbekannten Virus Respekt zu haben und vorsichtig zu sein ist wohl eher angesagt als ein ‚Die da oben wollen uns nur klein halten‘ oder ein ‚ich regle das alles nur mit Liebe“.

„Beides nicht alltagstauglich und der liebe Gott hat uns den Kopf zum denken gegeben, nicht nur zum blind glauben‘, schreibt ein Follower etwa. Manche sehen besonders den gegenseitigen Liebesbeweis mit Naidoo kritisch – während ein User zur Beruhigung mahnt: „Sie kennen sich noch von ‚Sing meinen Song‘ und schätzen sich vielleicht trotz unterschiedlicher Ansichten noch als MENSCHEN“.