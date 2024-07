Phil Collins „Both Sides“ feiert 30. Jubiläum – und der 73-Jährige veröffentlicht dazu ein Fünf-LP-Vinyl-Set, das ab dem 20. September erhältlich sein wird.

Fans dürfen sich über Raritäten freuen

Zusätzlich zu einer neu gemasterten Version des ursprünglichen „Both Sides“-Albums aus dem Jahr 1993 enthält die neue „Both Sides (All the Sides)“-Edition auch Demos von Songs wie „Can’t Find My Way“ und „Hero“. Dabei erschien letzteres auf David Crosbys 1993er Album „Thousand Roads“ und wurde von Collins produziert und mitgeschrieben. Das Box-Set enthält zudem B-Seiten der Singles, wie „Don’t Call Me Ashley“ und „Rad Dudeski“ und Live-Mitschnitte wie Collins‘ Auftritt bei „MTV Unplugged“ 1994.

Außerdem gibt es ein 16-seitiges Booklet mit neuen Linernotes des Journalisten Michael Hann, der unter anderem schreibt: „Die Zeit hat seine Tugenden vergrößert, und die Perspektive hat seine Wahrheiten vergrößert. Both Sides war vielleicht nicht der Monsterhit, der seine Vorgänger waren, aber es ist vielleicht die wichtigste Platte in der Diskografie von Phil Collins.“

Hier die vollständige Tracklist:

LP 1 Side A – Original Album

Both Sides of the Story

Can’t Turn Back the Years

Everyday

LP 1 Side B – Original Album

I’ve Forgotten Everything

We’re Sons of Our Fathers

Can’t Find My Way

LP 2 Side C – Original Album

Survivors

We Fly So Close

There’s a Place for Us

LP 2 Side D – Original Album

We Wait and We Wonder

Please Come Out Tonight

LP 3 Side E

Can’t Find My Way (Demo)

Hero (Demo)

Both Sides of the Demo (Early Demo)

Everyday (Early Demo)

LP 3 Side F

Don’t Call Me Ashley

Rad Dudeski

For a Friend

I”ve Been Trying

LP 4 Side G

Both Sides of the Story (Live)

Can’t Turn Back the Years (Live)

Survivors (Live)

LP 4 Side H

Everyday (Live)

We Wait and We Wonder (Live)

Both Sides of the Story (MTV Unplugged)

LP 5 Side I

Hang in Long Enough (Live)

Hand in Hand (Live)

Doesn’t Anybody Stay Together Anymore (Live)

LP 5 Side J

Always (Live)

Stevie’s Blues (There’s a Place for Us Instrumental)

Take Me With You

Wem das nicht genug ist, kann sich über die Wiederveröffentlichung von „Live From the Board: Official Bootleg“ freuen, die in limitierter Auflage am 29. November erscheinen soll. Die Vier-Track-EP wurde erstmals 1995 veröffentlicht und enthält Songs, die Phil Collins 1994 auf der „Both Sides“-Tour aufgenommen hat.