Ehemaliger Football-Star O.J. Simpson gestorben

O.J. Simpson ist tot. Der ehemalige Footballspieler starb überraschend im Alter von 76 Jahren. Seine Familie bestätigte seinen Tod auf Twitter.

„Am 10. April erlag unser Vater, Orenthal James Simpson, seinem Kampf gegen den Krebs. Er war umgeben von seinen Kindern und Enkelkindern“, heißt es in dem Statement. „In dieser Zeit des Übergangs bittet seine Familie darum, dass Sie ihre Wünsche nach Privatsphäre und Gnade respektieren. -Die Familie Simpson“, so Simpsons Angehörige weiter.

Spektakulärer Mordprozess

Simpson schrieb nicht nur als Sportler, sondern auch mit einem Gerichtsprozess US-amerikanische Geschichte. 1994 wurde er beschuldigt, seine Ex-Frau Nicole Simpson und ihren Bekannten Ronald Goldman getötet zu haben. Eine Verfolgungsjagd auf Simpson, bei der er im weißen Ford Bronco flüchtete, wurde live im TV übertragen und avancierte, genau wie der Prozess, zum Medienspektakel. Trotz angeblich schwerwiegender DNA-Beweise wurde Simpson freigesprochen. 1997 verurteilte ihn ein Zivilgericht zur Zahlung von 33,5 Millionen US-Dollar Schadensersatz an die Angehörigen der Opfer.

Sport- und Filmkarriere

Als Footballer war Simpson von 1969 bis 1979 aktiv. Nach seiner Zeit als College-Sportler zog es ihn in die NFL, wo er bei den Buffalo Bills, später bei den San Francisco 49ers spielte. Bereits während seiner Zeit als aktiver Sportler übernahm er Gastrollen in Serien und Spielfilmen, 1986 übernahm er eine Hauptrolle in der Serie California Bulls. Seine vielleicht bekannteste TV-Rolle ist in der Die-Nackte-Kanone-Filmreihe.

Inhaftierung 2008

2008 wurde Simpson zu einer Haftstrafe von mindestens 9 und maximal 33 Jahren verurteilt, nachdem er im Jahr zuvor in Las Vegas Sammler von Fan-Artikeln mit Waffengewalt zur Herausgabe von ihm als gestohlen betrachteten Erinnerungsstücken gezwungen hatte. Er wurde 2017 vorzeitig aus dem Gefängnis entlassen.