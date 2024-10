Oasis-Reunion: Gerüchte über neue Vorbands für Konzerte 2025

Im Sommer 2025 werden Liam und Noel Gallagher wieder als Oasis gemeinsam auf der Bühne stehen – das erste Mal seit ihrer Trennung im Jahr 2009. Für die Konzerte in Großbritannien und Irland gibt es jetzt konkrete Hinweise auf die Support-Acts.

Seit der medial omnipräsenten Live-Reunion von Oasis aufgrund der Ankündigung einer Tournee im nächsten Jahr stellt sich immer wieder die Frage nach den Vorbands für die innerhalb von Minuten ausverkauften Live-Events. Bisher bestätigt: Die Rockband Cage The Elephant. Die Gruppe aus Kentucky steht allerdings nur für die nordamerikanische Tour auf dem Programm. Wer wird sonst noch supporten?

Welcher Vor-Act ist in UK und Irland am Start?

Nun haben laut „The Independent“ Quellen aus dem Umfeld von Oasis berichtet, wer in Großbritannien und Irland für Oasis das Publikum anheizen soll. So soll die Wahl auf den ehemaligen The-Verve-Frontmann Richard Ashcroft sowie die Brit-Pop-Band Cast gefallen sein.

Letztere eröffneten bereits die Konzerte von Liam Gallagher bei seiner „Definitely Maybe“-Tour zum 30. Jubiläum der Platte dieses Jahr. Außerdem spielten sie bereits 1996 auf dem berühmten Knebworth-Gig als Vorgruppe für Oasis. Liam Gallagher beschrieb sie einst als eine der wenigen Bands, die er möge.

Im Falle von Richard Ashcroft wäre die Entscheidung der Briten noch weniger überraschend. Anfang des Monats kündigte Liam Gallagher schon auf X an, dass sie sich entweder mit Ashcroft oder den Manic Street Preachers die Bühne teilen werden. In einem anderen Post schrieb er in Bezug auf den The-Verve-Sänger, Oasis wolle „niemals ohne den einzigartigen RICARDO in See stechen.“ Im September antwortete er zudem auf die Frage, ob Ashcroft bei der Tour dabei sein werde: „Das wäre BIBLISCH.“ Ashcroft verbindet eine lange Geschichte mit Oasis. So diente er zum Beispiel als Inspiration für ihren Hit „Cast No Shadow“ von 1995. Im Jahr 2018 spielte Ashcroft zuletzt eine Support-Show für den Oasis-Sänger, als dieser im Londoner Finsbury Park auftrat.

Mit einer offiziellen Ankündigung des Warm-Up-Programms für die Comeback-Tournee 2025 können Fans laut der Quelle von „The Independent“ in der nächsten Woche rechnen.