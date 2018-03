„Orden für den Frühstückstisch“: Ringo Starr wurde zum Ritter geschlagen

Quincy Jones war von den Fähigkeiten der Beatles nicht allzu überzeugt. „Sie waren die schlechtesten Musiker der Welt“, sagte er dem „New York Magazine“. Das Gespräch mit ihm fand anlässlich einer Netflix-Dokumentation statt. In dem Interview sagt er über die Fab Four: „They were no-playing motherfuckers.” Am schlechtesten aus dem Quartett beurteilt der 84-jährige Produzent Schlagzeuger Ringo Starr: „Ringo? Sprich mich bitte nicht darauf an!“ Jones erinnert sich an die Aufnahmen zu dessen Version von „Love Is a Many Splendoured Thing“ aus dem 1970er Solo-Album „Sentimental Journey“. Da sei der Drummer in die Kaffeepause geschickt worden, weil er für die kleinsten…