Oscarpreisträger Louis Gossett Jr. gestorben

Louis Gossett Jr. ist tot. Der US-amerikanische Schauspieler starb im Alter von 87 Jahren im kalifornischen Santa Monica.

Gossett Jr. war der erste schwarze Schauspieler, der mit einem Oscar als Bester Nebendarsteller ausgezeichnet wurde. Die begehrte Filmtrophäe bekam er 1983 für seine Rolle in „Ein Offizier und Gentleman“ verliehen. 1977 wurde er außerdem für seinen Part als „Fiddler“ in der ABC-Miniserie „Roots“ mit einem Emmy-Award in der Kategorie „Outstanding Lead Actor for a Single Appearance in a Drama or Comedy Series“ prämiert.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Anfänge beim Theater

Bevor er zum Film wechselte, stand der am 27. Mai 1936 in Brooklyn, New York geborene Schauspieler auf den Brettern vieler Theaterbühnen. 1953 zog es ihn an den Broadway, wo er eine Rolle im Stück „Take A Giant Step“ spielte. Seine erste Rolle in einem Kinofilm übernahm er 1961 in „A Raisin In The Sun“ – die Verfilmung eines Theaterstücks von Lorraine Hansberry, in dessen Originalproduktion er bereits mitgespielt hatte.

Gossett Jr. war in hunderten Produktionen zu sehen. Er spielte etwa den Drac Jeriba „Jerry“ Shigan in „Enemy Mine – Geliebter Feind“ (1985) und übernahm die Hauptrolle des Offiziers Charles „Chappy“ Sinclair in der Stählernen-Adler-Filmreihe (1986-1994). Auch in TV-Serien wie Stargate – Kommando SG-1, Bonanza, Dead Zone und vielen anderen war er zu sehen. Gamer kennen seine Stimme aus Half-Life 2 sowie den Fortsetzungen der Reihe – dort sprach Gossett Jr. den Part von Vortigaunt.

Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.