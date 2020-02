Ozzy Osbourne vergleicht neues Album „Ordinary Man“ mit Black-Sabbath-Debüt

In einem neuen Interview gibt Ozzy Osbourne tiefe Einblicke in sein Leben und spricht über seinen eigenen Tod. Große Sorgen macht er sich augenscheinlich nicht.

Während der Grammy-Awards äußerte sich Ozzy Osbourne zum ersten Mal, nachdem er seine Parkinson-Erkrankung öffentlich machte. Dort sprach er noch über seine allgemeine Gesundheit und seine Pläne bezüglich einer Tour in 2020. In einem weiteren Interview öffnete sich Osbourne jetzt ganz anderen Themen und spricht über den eigenen Tod, seinen Umgang damit und wie seine Musik ihm bei seiner Krankheit half. „Ob ich darüber nachdenke, wann meine Zeit gekommen ist? Ich denke darüber nach, aber es beunruhigt mich nicht“, so der „Prince of Darkness“ über den Tod. „Ich werde vielleicht noch die nächsten 15 Jahre oder so hier sein, nicht…