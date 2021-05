Paul McCartney wird mit Briefmarken-Kollektion geehrt

Royal Mail – der nationale Postdienst aus Großbritannien – will mit einer neuen Briefmarken-Kollektion das musikalische Erbe von der Beatles-Legende Paul McCartney ehren. Neben David Bowie und Elton John ist McCartney nun der dritte Musiker, der eine Ehrung dieser Art erhält. Die Sammlung soll am 28. Mai 2021 erscheinen.

Acht der insgesamt zwölf Briefmarken wurden allesamt mit Kunstwerken versehen, die aus den vielen Solo-LPs des 78-Jährigen stammen. Auch das Cover seines jüngsten Albums „McCartney III“ wurde auf eine der Briefmarken abgedruckt.

Die Platte nahm der Ex-Beatles 2020 während des Corona-Lockdowns auf. Vier weitere Briefmarken sollen außerdem Studiobilder aus drei Jahrzehnten seiner Solokarriere zeigen.

„Paul McCartney bleibt eine wichtige Figur im Zentrum von Rock und Pop, ein Künstler, dessen Erbe immens ist, dessen Arbeit jedoch weiterhin Aufmerksamkeit und kritische Anerkennung in der Bevölkerung hervorruft“, so David Gold, der Unternehmenssprecher von Royal Mail.

Announced today: We’re celebrating one of the UK’s greatest music icons with stamps and limited edition souvenirs honouring the record-breaking career of @PaulMcCartney.

Explore the collection: https://t.co/3QzA9icnry pic.twitter.com/bgwBFYo5TZ

— Royal Mail (@RoyalMail) May 6, 2021