Per Gessle kommt im Oktober für vier Konzerte nach Deutschland und Österreich. Der Roxette-Gitarrist stellt solo die Hits des Duos vor – seine Kollegin Marie Fredriksson hat sich aus gesundheitlichen Gründen aus dem Showgeschäft zurückgezogen, sie kämpfte jahrelang gegen den Krebs.

Per Gessle kommt nun auf Tour, gemeinsam mit alten und neuen Musikern. Klassiker wie „The Look“, „Listen To Your Heart“, „It Must Have Been Love“, „Joyride“, „How Do You Do!“ und „Sleeping In My Car” dürfen da nicht fehlen.

PER GESSLE’S ROXETTE

Do. 11.10.2018 Hamburg Laeiszhalle

Do. 18.10.2018 Wien Stadthalle F*

Mo. 22.10.2018 Berlin Admiralspalast

Di. 23.10.2018 Köln E-Werk

