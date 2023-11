Peter Jackson glaubt, weitere neue Beatles-Songs wären machbar

Für die aktuelle Beatles-Single „Now And Then“ hat Peter Jackson sowohl eine KI-Technologie beigesteuert, durch die der Song überhaupt entstehen konnte, als auch Regie beim dazugehörigen Musikvideo geführt. Jetzt äußert sich der „Herr der Ringe“-Regisseur zu möglichen weiteren Veröffentlichungen der Band in der Zukunft.

Mehr als nur „Fanboy“-Träume?

Gegenüber der „Sunday Times“ erklärt Jackson, welche Erfahrungen er während der Arbeit mit den Beatles gesammelt hat und dass er weitere Neuerscheinungen der Band nicht ausschließen würde. „Wir könnten eine Performance von ‚Get Back‘ nehmen, John und George trennen und dann Paul und Ringo einen Refrain oder Harmonien hinzufügen lassen“, so Jackson. „Am Ende könnte ein anständiges Lied herauskommen. Aber darüber habe ich noch keine Gespräche mit Paul geführt“, fügt er hinzu.

Die Aussicht auf weitere mögliche Songs der Beatles sei zunächst nur „Fanboy-Zeug“ gewesen – es wäre aber wohl tatsächlich denkbar, sagt Jackson über seine Beatles-Ideen für die Zukunft.

Vergangene Projekte von Jackson und den Beatles

Der Filmemacher hat mittlerweile schon für mehrere Projekte mit den Beatles zusammengearbeitet. 2021 arbeiteten sie gemeinsam an der achtstündigen Doku-Serie „The Beatles: Get Back“, die aus alten Aufnahmen der „Let it Be“-Doku zusammengestellt wurde.

Während der Aufnahmen zu „Now And Then“ entstand unter Peter Jacksons Regie dann das Musikvideo aus Zusammenschnitten von aktuellen Aufnahmen und alten Bildern der Bandmitglieder. Jackson selbst beschreibt das Werk in einer Pressemitteilung als „ergreifend und humorvoll“. Es lade „die Zuschauer dazu ein, die zeitlose und beständige Liebe der Beatles zueinander mit John, Paul, George und Ringo zu feiern, während sie den letzten Beatles-Song kreieren.“

Nach der Song-Veröffentlichung von „Now And Then“ am 2. November folgen am 10. November direkt zwei weitere Releases. „1962-1966“ („Das rote Album“) und „1967-1970“ („Das blaue Album“) erscheinen erneut in erweiterter Form. Alle Infos zur Veröffentlichung gibt es hier.