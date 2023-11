Paul McCartney: John Lennon hätte „Now And Then“ geliebt

Was würde John Lennon wohl zu dem neuen und finalen Beatles-Song „Now And Then“ sagen? Der Track, der am 02. November erschien, basiert auf einer Demo-Version, die der Musiker in den 1970er-Jahren in seinem New Yorker Zuhause aufnahm. Er hat das Werk vor seinem Tod im Dezember 1980 nicht fertigstellt – ob mit Absicht oder aus Zeitmangel, bleibt unbekannt. Paul McCartney ist sich dennoch sicher, dass sein verstorbenes Bandmitglied den Song „geliebt“ hätte.

Mithilfe Künstlicher Intelligenz stellte der 81-Jährige zusammen mit Ringo Starr das Lied, das Lennon nach der Auflösung der Beatles im Jahr 1970 schrieb, fertig. Sie isolierten seinen Gesang von dem Klavierspiel im Hintergrund und vervollständigten ihn mit Bass, Schlagzeug, Streichern und einer zusätzlichen Passage von McCartney.

In der Dokumentation „Now And Then – The Last Beatles Song“ zeigen sich die verbliebenen Mitglieder der Fab Four zufrieden. Trotzdem hatte McCartney offenbar anfangs seine Zweifel. „Ist das etwas, was wir nicht tun sollten? Jedes Mal, wenn ich so dachte, dachte ich ‚Moment mal. Sagen wir mal, ich hätte die Möglichkeit, John zu fragen. ‚Hey John, möchtest du, dass wir diesen letzten Song von dir fertigstellen?‘ Ich sage dir, ich weiß, dass die Antwort ‚Ja‘ gewesen wäre. Er hätte das geliebt“, erklärt der britische Musiker in dem Kurzfilm.

Und auch Sean Lennon, der Sohn des verstorbenen Komponisten, glaubt, dass sein Vater das Projekt unterstützt hätte. „Mein Vater hätte es geliebt, weil er sich nie gescheut hat, mit Aufnahmetechnik zu experimentieren. Es ist wirklich wunderschön“, so der 48-jährige Sohn von Lennon und Yoko Ono.

Empfehlung der Redaktion Gedanken zum letzten Beatles-Song, der kein Beatles-Song ist

Paul McCartney ist begeistert von dem fertiggestellten Beatles-Song und wird angesichts der vielen Erinnerungen, die „wieder hochkommen“ ganz emotional: „Mein Gott, was hatte ich für ein Glück, diese Männer in meinem Leben zu haben und mit ihnen so eng zusammenzuarbeiten und ein solches Werk zu schaffen, dass ich im Jahr 2023 immer noch an Beatles-Musik arbeite. Wahnsinn. Wir arbeiten mit modernster Technologie, und das ist etwas, was die Beatles sehr interessiert hätte. ‚Now and Then‘ ist wahrscheinlich so etwas wie der letzte Beatles-Song. Und wir haben alle darauf gespielt, es ist also eine echte Beatles-Aufnahme.“