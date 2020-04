Pink Floyd: YouTube-Konzert-Serie, Auftakt: „Pulse“

Der Musiker hat neue Textzeilen über Donald Trump und andere in der Politik agierende Männer eingebaut.

Roger Waters, Mitgründer von Pink Floyd, hat sich der Protesthymne „The Right to Live in Peace“ von Victor Jara gewidmet. Der Musiker veröffentlichte das Cover auf seiner Facebook-Seite, begleitet von den Worten: „Dies ist für die Menschen in Santiago und Quito und Jaffa und Rio und La Paz und New York und Bagdad und Budapest und überall sonst, wo die Mächtigen uns schaden wollen.“ Seine Version ist leicht verändert, denn der Musiker hat neue Textzeilen über Donald Trump und andere in der Politik agierende Männer eingebaut. Nicht nur US-Präsident Trump wird thematisiert; die Neuinterpretation von „The Right to Live in…