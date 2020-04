Roger Waters covert „Paradise“ von John Prine

Eine Erinnerung an John Prine und Gedanken über einen neuen Song von Randy Newman.

Im Morgengrauen hörte ich die Platte „German Afternoons“ von 1986. Am Dienstag ist John Prine, schon lange schwer krank, in Nashville gestorben, nachdem er sich mit dem Coronavirus infiziert hatte und beatmet worden war. Im letzten Jahr sollte ein Konzert Prines in Berlin stattfinden. Es wurde auf dieses Frühjahr verschoben. John Prine war zu krank. „German Afternoons“ heißt so, weil Prine, der aus Illinois stammte und in den 60er-Jahren bei der amerikanischen Armee in Deutschland stationiert war. Er schrieb dann einige der grimmigsten Songs über die Heimkehrer, nachdem Kris Kristofferson ihm 1970 einen Plattenvertrag verschafft hatte. Es war aber der…