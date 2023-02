Pink: „Madonna mag mich nicht“

Pink hat in einem Interview am gestrigen Mittwoch (22.2.) gesagt, dass Madonna sie nicht mögen würde. Sie sprach mit Howard Stern in dessen Radiosendung „SiriusXM“ unter anderem über ihr neues Album „Trustfall“, das Tour-Leben – und weswegen ihr Verhältnis zu der „Queen of Pop“ nicht das beste sei. Grund dafür sei ein Auftritt bei der Talk-Show „Live with Regis and Kelly“, in der sie gefragt wurde, ob sie aufgeregt sei, Madonna zu treffen. Pink reagierte zum Missfallen von Madonna scherzhaft auf die Frage – da doch der umgekehrte Fall zugetroffen sei: Madonna habe Sie eingeladen.

„Es ist so eine dumme Geschichte“, erklärte sie. „Ich liebe Madonna, und ich liebe sie – egal was passiert ist, ich liebe sie immer noch. Sie war eine große Inspiration für mich, aber die Tatsachen wurden etwas verdreht: dass ich ein Groupie sei und sie unbedingt treffen wolle, obwohl sie mich in Wahrheit in ihren Ankleideraum eingeladen hat. Also erzählte ich einen Witz, als Regis mich rausbrachte und fragte, wie es sich anfühle, sie zu treffen und dass er gehört habe, dass ich hingefallen sei. Und ich meinte dann: ‚Ich dachte SIE will MICH treffen‘. Der Witz hat irgendwie nicht gezündet.“

„Trustfall“ erschien am 17. Februar und ist das 9. Studioalbum des Popstars. Im Sommer geht sie damit auf Tour und spielt zwischen dem 28. Juni und 13. Juli in Berlin, Wien, München, Köln und Hannover. Die genauen Termine und Tickets gibt es hier.