Steve Albini, Noise-Rock-Pionier von Big Black und Shellac, der auch an der Produktion einiger der größten Alternative-Rock-Alben aller Zeiten beteiligt war – darunter „In Utero“ von Nirvana und „Surfer Rosa“ von den Pixies – ist im Alter von 61 Jahren gestorben.

Mitarbeiter von Albinis Firma Electrical Audio Recording bestätigten den Kollegen vom US-amerikanischen ROLLING STONE, dass Albini am Dienstagabend (07.05.) gestorben ist, weitere Details wurden keine bekanntgegeben.

Albinis Tod kommt nur eine Woche, nachdem sein gefeiertes Noise-Rock-Projekt Shellac „To All Trains“, ihr erstes neues Album seit über einem Jahrzehnt, veröffentlichen sollte. Der in Kalifornien geborene und in Montana aufgewachsene Albini spielte als Teenager in Punkbands in Missoula, bevor er in den späten Siebzigern nach Chicago zog, um die Northwestern University zu besuchen, wo er Journalismus studierte und für lokale Musikzeitschriften schrieb. Nebenbei gründete Albini sein eigenes Solo-Musikprojekt, das er Big Black nannte und 1981 die EP Lungs veröffentlichte.

Nachdem er Big Black mit dem Gitarristen Santiago Durango und dem Bassisten Jeff Pezzati – beide von der beliebten Chicagoer Punkband Naked Raygun – und einem Roland TR-606 als Schlagzeuger verstärkt hatte, veröffentlichte die Band eine Reihe von EPs, die den typischen Sound von Big Black präsentierten: Erdrückende, abrasive Gitarren, die langsamer als Punkrock, aber nicht weniger intensiv gespielt wurden.

1986 veröffentlichten Big Black, jetzt mit Dave Riley am Bass, ihr Debütalbum Atomizer, dem ein Jahr später die zweite und nachhaltigste LP folgte, der Post-Hardcore-Klassiker Songs About Fucking, der auf dem Chicagoer Indie-Label Touch & Go erschien.

Albini über die ursprüngliche Bedeutung von Rock’n’Roll

„Alle Leute, die in der Musikbranche arbeiten, selbst im unabhängigen Musikgeschäft, vermitteln dir den Eindruck, dass sie Bilderstürmer sind und sich nicht um kommerzielle Erwägungen scheren“, sagte Albini 2017 in einem Interview mit dem Rolling Stone anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Albums.

„Sie wollen, dass man denkt, dass es ihnen um die Kunst und nur um die Kunst geht. Wenn man ihnen dann etwas vorsetzt, das unverkäuflich ist oder das vielleicht nicht alle Ladenketten erreicht – wenn man ihnen etwas vorsetzt, das eine Manifestation ihres Anspruchs ist – dann erbleichen sie. Also wollten wir alle auf die Folter spannen. Oh, bei eurem Plattenlabel geht es um die ungehinderte freie Entfaltung des Künstlers? OK, wir geben euch einen obszönen Albumtitel und schreckliche Musik, und dann schauen wir mal, ob ihr zu eurem Wort steht.’“

Albini fügte hinzu: „Der Begriff ‚Rock ’n‘ Roll-Musik‘ bedeutete ursprünglich schmutzige Songs über das Ficken“, sagt er. „Es waren rhythmische Songs, die euphemistisch oder explizit vom Ficken handelten. Songs über das Ficken – das war es, was Rock & Roll bedeutete.“

Auflösung von Big Black und neue Projekte

Nach den beiden sehr einflussreichen Alben löste sich Big Black 1987 auf, und Albini gründete kurzzeitig die Noise-Rock-Band Rapeman – die 1988 eine LP veröffentlichte und sich bald darauf auflöste -, bevor er sich auf das Aufnahmestudio konzentrierte und seinen geräuschvollen Produktionsansatz in die Musik anderer Künstler einbrachte.

Nachdem er sein Handwerk im Studio mit Bands aus Chicago und Umgebung wie Urge Overkill verfeinert hatte, wurde Albini angeworben, um ein Album der relativ unbekannten Bostoner Band Pixies zu produzieren (obwohl Albini selbst das Wort „Engineer“ bevorzugte). Das 1988 veröffentlichte Album „Surfer Rosa“ war ein sofortiger Kulthit und trug dazu bei, die alternative Rockrevolution einzuleiten, die in den frühen Neunzigern den Mainstream erobern sollte.

„Das schlaue Quartett aus Boston trat gegen den Punk-Produzenten Steve Albini an, um einen der einflussreichsten Rock-Sounds der Ära zu schaffen: rasierklingenscharfe Gitarren und Trommelwirbel“, schrieb der Rolling Stone, als er Surfer Rosa in die Liste der 500 besten Alben aller Zeiten aufnahm. „Es wurde zum Sound der Neunziger, da jeder von Nirvana bis PJ Harvey zu Albini ging, in der Hoffnung, die rohe Kraft von Surfer Rosa zu bekommen.“

In den frühen Neunzigern produzierte und produzierte Albini weiterhin in hohem Tempo Alben und nahm mit Bands wie den Jesus Lizard, Tad, Failure und der Jon Spencer Blues Explosion auf. 1993 wurde Albini für die Arbeit an zwei hochkarätigen Major-Label-LPs rekrutiert: PJ Harveys zweites Album „Rid of Me“ und Nirvanas mit Spannung erwarteter Nachfolger von Nevermind, „In Utero“

Obwohl er bei manchen als notorisch bissig und rechthaberisch galt, sagte Kurt Cobain 1993 in einem Details-Interview über die Aufnahmen mit Albini: „Im Großen und Ganzen war es überraschend angenehm, mit ihm zu arbeiten.“ Nach den zweiwöchigen Aufnahmen zu In Utero war Nirvanas Label DGC jedoch offenbar überrascht, wie unkommerziell der Nachfolger des Multiplatin-Albums „Nevermind“ war. Nachdem sich das Label zunächst geweigert hatte, die LP zu veröffentlichen, lenkte es schließlich ein, nachdem zwei radiotaugliche Stücke („Heart Shaped Box“ und „All Apologies“) von Scott Litt neu abgemischt worden waren, was einen Keil zwischen Nirvana, Albini und das fertige Produkt trieb.