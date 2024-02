UPDATE 13. Februar 2024 – folgende Shows müssen verschoben werden:

15.03.2024 – Hamburg – Große Freiheit 36

17.03.2024 – Berlin – Metropol

20.03.2024 – Frankfurt – Batschkapp

23.03.2024 – München – Muffathalle

24.03.2024 – Köln – Live Music Hall

Nachdem sie 2023 ihr aktuelles Album „Relentless“ veröffentlicht haben, werden die Pretenders 2024 mit der Platte durch Europa touren. Die Gruppe rund um Chrissie Hynde war 2023 erst als Support von den Foo Fighters auf den Bühnen Nordamerikas unterwegs, im März startet ihre EU-Headliner-Tour in Stockholm.

Knapp ein halbes Jahrhundert Rock’n’Roll

45 Jahre bestehen die Pretenders bereits und haben seitdem zwölf Alben veröffentlicht. Mit ihrer aktuellen Platte „Relentless“ bewiesen Hynde und ihre Band abermals, dass der Rock nicht totzukriegen ist, auch wenn der Opener des Tonträgers „Losing My Sense of Taste“ etwas anderes vermuten lässt. „I don’t even care about rock and roll “, singt die Frontfrau inbrünstig und überzeugt dann doch vom Gegenteil. Ingesamt zwölf Tracks hat das Album

„Relentless“ im Stream:

Auf ihrer Tour werden die Pretenders neben ihren jüngsten Songs auch ältere Hits spielen. Das kündigte die Band am Freitag, den 8. Dezember, auf Instagram an. Das dürfte für alle deutschen Fans ein Grund zu Freude sein, denn während Länder wie die Niederlande oder Belgien nur ein Konzert bekommen und andere ganz leer ausgehen, finden in Deutschland gleich fünf Shows statt.

Tickets sind ab Montag, den 11. Dezember auf der Website der Band erhältlich.

Tourdaten im Überblick: