Guns N‘ Roses und Dave Grohl spielen „Paradise City“ auf dem Glastonbury Festival

Der Samstagabend, den 24. Juni, des Glastonbury Festivals stand ganz im Zeichen des Rock’n’Rolls. Die amerikanische Hard-Rock-Band Guns N‘ Roses beendete den zweiten Tag des Musikevents und holten sich zum Finale einen besonderen Gast auf die Bühne: Foo-Fighters-Sänger und Ex-Nirvana-Drummer Dave Grohl trat mit Axl Rose und Co. auf. Gemeinsam performten sie den Guns-Klassiker „Paradise City“.

Seht hier den Auftritt:

Bevor die Band den Rock-Hit anstimmte, wendete sich Rose an das Publikum mit Worten: „Wir möchten gerne Dave Grohl auf die Bühne bitten. Denn man kann nie genügend Gitarristen haben. Scheiße, sowas gibt es einfach nicht!“

Natürlich ließ sich Dave Grohl die Einladung nicht entgehen. Für Grohl und Guns N‘ Roses war es bereits das zweite Mal, dass sie „Paradise City“ zusammen spielen. Zum ersten Mal gaben sie den Song im September 2022 bei einem Auftritt der Kalifornier in Tulsa, im US-Bundesstaat Oklahoma, zum Besten.

Im Konzertsommer 2023 gibt Grohl mal wieder den Hansdampf in allen Gassen. Nur einen Tag zuvor spielt er mit seiner Band Foo Fighters einen Überraschungsgig auf dem Glastonbury, allerdings unter dem Namen The Churn Ups. Bei einem Auftritt der britisch-amerikanischen Rockband The Pretenders am Samstag, spielte Grohl als Gastmusiker die Drums. Auch als Gast mit dabei: der frühere The-Smiths-Gitarrist Johnny Marr.

Guns N‘ Roses sind in diesem Sommer nicht weniger beschäftigt. Gerade absolvieren GNR ihre große Weltournee, die ihren Auftakt in Abu Dhabi,den Vereinigten Arabischen Emiraten, hatte. Ihr Auftritt auf dem Glastonbury sorgte aber nicht nur für Begeisterung. So kritisierte der britische Singer-Songwriter und Ex-Oasis-Kopf Noel Gallagher, dass eine amerikanische Band als Headliner auf einem britischen Musikfestival den Abend abschließt. Das Finale des Glastonburys 2023 gab am Sonntagabend Elton John, der in einer bewegenden Darbietung seinem Popkollegen George Michael gedachte.

