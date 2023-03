Priscilla Presley spricht sich selbst in „Agent Elvis“-Animationsserie

Priscilla Presley besucht den Fotocall für "Elvis" während der 75. jährlichen Filmfestspiele von Cannes im Palais des Festivals am 26. Mai 2022 in Cannes, Frankreich.

Die Animationsserie „Agent Elvis“ läuft am 17. März bei Netflix an. Nun wurde bekannt, dass Priscilla Presley – die Witwe des King of Rock’n’Roll Elvis Presley – sich selbst in der Serie sprechen wird. Damit gesellt sie sich zu Hollywoodstar Matthew McConaughey, der die Rolle des Elvis übernehmen wird, sowie Kaitlin Olson, Johnny Knoxville, Niecy Nash, Tom Kenny und Don Cheadle.

Empfehlung der Redaktion Priscilla Presley bedankt sich in Facebook-Posting für die Unterstützung in schweren Zeiten

In der Serie „Agent Elvis“ wird Elvis Presley in ein geheimes Spionageprogramm der Regierung aufgenommen und muss nun dunkle Mächte bekämpfen, die das Land bedrohen – während er gleichzeitig noch immer als Sänger auftritt. Die Animationsserie soll sich an ein erwachsenes Publikum richten und wird von Sony Pictures Animation, Sony Pictures TV und Authentic Brands Group produziert. Priscilla Presley fungiert neben der Sprechrolle zudem auch als ausführende Produzentin.

Empfehlung der Redaktion „Sie war ein helles Licht“: Austin Butler gedenkt Lisa Marie Presley

Priscilla Presley musste zuletzt einen großen Schicksalsschlag hinnehmen, als ihre einzige Tochter Lisa-Marie Presley am 17. Januar 2023 im Alter von nur 54 Jahren verstarb. Als Todesursache wurde Herzstillstand angegeben. Im vergangenen Jahr kam das Biopic „Elvis“ von Baz Luhrman in die Kinos, das von Presley sehr gelobt wurde. Die 77-Jährige meinte, dass Zuschauer:innen durch den Film „noch ein bisschen mehr von Elvis’ Reise verstehen“ werden würden.