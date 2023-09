„Priscilla“: Siebenminütige Standing Ovation auf Filmfestspielen in Venedig

Am Montag, den 4. September, feierte die Filmbiografie „Priscilla“ auf den Filmfestspielen in Venedig Premiere und erntete im Anschluss eine siebenminütige Standing Ovation vom Publikum. Der Applaus galt den jungen Stars der Produktion Cailee Spaeny and Jacob Elordi, sowie der Regisseurin Sofia Coppola. Allen voran aber der Namensgeberin des Films Priscilla Presley, die ebenfalls persönlich an den Feierlichkeiten teilnahm. Während des andauernden Beifalls sollen Presley als auch andere Castmitglieder mit den Tränen gekämpft haben.

Das Biopic basiert auf dem Buch „Elvis and Me“, das Priscilla Presley im Jahr 1985 zusammen mit der Autorin Sandra Harmon verfasste. Anders als Baz Luhrmanns „Elvis“, der erst vor einem Jahr erschien, handelt „Priscilla“ nicht von der Karriere des King of Rock ’n‘ Roll. Der Film verfolgt die Beziehung zwischen dem erst 14-jährigen Mädchen und dem aufsteigenden Musiker, aus Priscillas Perspektive.

Auf der Presskonferenz am Premierentag äußerte sich Presley über ihre damalige Beziehung zum King. „Elvis schüttete mir sein Herz aus. Seine Hoffnungen, seine Ängste, der Verlust seiner Mutter – und ich war die Person, die ihm wirklich zuhörte und ihn tröstete. Das war wirklich unsere Verbindung. Obwohl ich 14 Jahre alt war, war ich im Leben älter als an Jahren“, reflektiert die Schauspielerin. „Und das machte den Reiz aus. Die Leute denken: ‚Oh, es war Sex, das war es.‘ Aber nein. Ich hatte nie Sex mit ihm. Er war sehr nett, sehr sanft, sehr liebevoll. Aber er respektierte auch die Tatsache, dass ich erst 14 Jahre alt war“, beschreibt sie den Fokus ihrer Beziehung. Es ginge nie um Körperlichkeit, die Verbindung zu Elvis wäre vor allem durch deren Gefühle und Gedanken geprägt gewesen.

Trotz allem beschreibt Priscilla auch ihre schweren Emotionen beim Ansehen der Filmbiografie. „Es ist sehr schwierig, einen Film über dich, dein Leben und deine Liebe zu sehen. Aber Sofia hat einen tollen Job gemacht. Sie hat ihre Hausaufgaben gemacht, und ich habe ihr wirklich alles gegeben, was ich konnte“, lobt Elvis Presleys Ehefrau die Regisseurin des Films.

Am 27. Oktober erscheint „Priscilla“ in den US-amerikanischen Kinos. Der Film wird in Deutschland ab 26. Dezember 2023 in ausgewählten Kinos als 35MM-Preview gezeigt. Ab 04. Januar 2024 startet „Priscilla“ bundesweit in den Kinos.

Der Teaser zu „Priscilla“: