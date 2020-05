Queen: Neuer Fotoband „The Neal Preston Photographs“ erscheint im Oktober

Das wird Sie auch interessieren





Elton John, Led Zeppelin, The Who, Fleetwood Mac, Bruce Springsteen, Kiss – sie alle hatte er schon vor der Kameralinse. Fotograf Neal Preston gilt mit seinen Bildern und einer Karriere von über 50 Jahren als einer der Großen im Musikgeschäft. Auch Queen unterstützte der Fotograf in den 1970er und 1980er Jahren auf Tour. Mit einem neuen Fotoband, betitelt „The Neal Preston Photographs“, wird dieser denkwürdigen Zeit, die Preston mit Freddie Mercury und Co. einst auf Reisen verbrachte, Tribut gezollt.

Die Zusammenarbeit von Neal Preston und Queen begann Mitte der 1970er Jahre, als Preston zum offiziellen Tourneefotograf der Band auserkoren wurde. „Neal hat einfach das Talent und die Fähigkeit, immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein“, sagte Brian May einst über das fotografische Genie. Preston begleitete die Band unter anderem auf ihrer legendären Südamerika-Tournee 1981, hielt ihren Auftritt bei Live Aid 1985 fest und sollte mit seiner Kamera die letzte Tournee, die Queen jemals mit Freddie Mercury 1986 spielen sollte, einfangen.

Der neue Fotoband dokumentiert mit über 300 Bildern – viele davon unveröffentlicht – die gemeinsamen Jahre, die Neal Preston mit Queen auf Tour verbrachte und gewährt dabei tiefe Einblicke in das Leben hinter der Bühne und den Live-Auftritten, mit all seinen Höhen und Tiefen. Ein Besonderheit machen dabei auch die von Queen-Gitarrist Brian May und Schlagzeuger Roger Taylor beigesteuerten schriftlichen Anekdoten aus, die die Geschichten hinter den Bildern enthüllen. Erscheinen soll „The Neal Preston Photographs“ im Oktober 2020.