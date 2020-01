Queen: Drummer Roger Taylor wird vom Königshaus zum OBE ernannt

Das wird Sie auch interessieren





Für seine musikalischen Verdienste wird der Queen-Drummer Roger Taylor zum OBE, Officer of the Order of the British Empire, ernannt. Das Königshaus veröffentlichte ihre „2020 New Year Honours List“ auf der neben dem 70-jährigen Taylor u.a. auch Elton John zu finden ist. Der OBE ist ein britischer Ritterorden, der Verdienste in den Bereichen Kunst und Wissenschaft, der Arbeit für gemeinnützige und Wohlfahrtsorganisationen sowie den öffentlichen Dienst würdigt.

Bandkollege Brian May gratulierte Taylor auf Instagram und versuchte die verschiedenen Orden des britischen Königshaus zu erklären. May, der selbst mit dem – eine Stufe über dem OBE angesiedelten – CBE geehrt wurde schreibt in seinem Post folgendes: „Es ist der Anfang eines gesamten Spektrums von Ehrungen. Als nächstes kommt der MBE – ‘Member of the British Empire‘ – und danach dann der CBE – Commander of the British Empire‘. Die nächste Stufe ist dann ein KBE – a Knighthood – durch die du dich Sir nennen kannst.“

Brian May auf Instagram:

Elton John dagegen wird mit dem „Order of the Companions of Honour“ geehrt. Der Sänger war zuvor schon CBE und wurde mit dem Knights Bachelor in den persönlichen Adelstand erhoben. Mit der neuen Ehrung befindet er sich nun im selben Kreis wie Sir Paul McCartney.