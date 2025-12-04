John Carpenters „Halloween“-Interview: „In meinem Leben, in meinem Kopf ist immer Musik“

Radiohead geben Entwarnung. „Happy to report that we’re back on today’s show“ – „Wir sind glücklich euch mitteilen zu können, dass wir heute Abend auftreten können, heißt es in einer Facebookstory. Damit scheint Sänger Thom Yorke wieder gesund zu sein und singt zwei Stunden auf der Bühne in Kopenhagen.

Das bedeutet wohl auch, dass die Radiohead-Auftritte in Berlin (08, bis 12. Dezember 2025) wie geplant stattfinden können.

Somit sind die einzigen verschobenen Konzerte „Kopenhagen 1“ und „Kopenhagen 2“. Die beiden Auftritte in der dänischen Hauptstadt finden nun am 15. und 16. Dezember statt. Berlin beschließt also nicht mehr den Konzertreigen.

So tapfer trösten sich Radiohead-Fans in Kopenhagen

Man kann ausrasten, man kann traurig sein. Oder das Beste draus machen. Nachdem Radiohead kurzfristig ihre ersten beiden Kopenhagen-Konzerte verschieben mussten (aktueller Stand: Sie sollen nun am 15. und 16. Dezember 2025 nachgeholt werden), hatten viele enttäuschte lokale Fans, aber gerade auch aus der ganzen Welt angereiste Fans eine Fan-Aktion in der dänischen Hauptstadt gestartet.

Ein Reddit-Nutzer machte wenige Stunden nach der Absage einen Vorschlag. Wenn schon kein Radiohead-Konzert, dann doch wenigstens eine Radiohead-Karaoke-Nacht. Kurzerhand reservierte er eine Bar im Zentrum Kopenhagens. Und löste damit eine unerwartete Fanlawine aus.

Die ursprünglich vorgesehene Karaoke-Room-Kapazität von gerade einmal 25 Personen hielt niemanden ab, Party zu machen. Wie Initiator Cory McLeod später gegenüber „NME“ bestätigte, erschienen etwa 1.000 Radiohead-Fans und verwandelten die Bar in ein überfülltes Ersatzkonzert. Die ganze Nacht über sangen man „Karma Police“, „No Surprises“ oder „Creep“ (den Hit, den Radiohead eh nicht auf dieser Tournee spielten).

Was wird aus Berlin?

Für den 08. bis 12. Dezember 2025 sind vier Radiohead-Konzerte geplant.