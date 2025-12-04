Radiohead: Bangen um „Kopenhagen 3“ – kommt eine Absage kurz vor knapp?

John Carpenters „Halloween“-Interview: „In meinem Leben, in meinem Kopf ist immer Musik“

Große Anspannung in Kopenhagen: Findet das Radiohead-Konzert am heutigen Donnerstag (04. Dezember 2025) statt? Die ersten beiden Auftritte der Band mussten verschoben werden, weil Thom Yorke an einer schweren Halsentzündung leidet, wie die Band in ihren sozialen Medien mitteilte.

Auf Instagram und Facebook haben viele Radiohead-Anhänger ihre Enttäuschung kundgetan. Gerade für Fans aus dem Ausland war hart, erst kurz vor knapp zu erfahren, also bereits bei Ankunft vor der Location, dass die ersten beiden Shows ausfallen.

Wie ist der Stand zu „Kopenhagen 3“ und „Kopenhagen 4“? Auf Reddit zumindest machen Follower der Band sich große Hoffnung, dass das Konzert in der dänischen Hauptstadt heute stattfindet.

„Vielversprechende Anzeichen… Die Sicherheitsvorkehrungen werden getroffen… 5 Personen stehen Schlange …“, schreibt einer auf Reddit. Demnach gibt es erste Anzeichen für die Vorbereitung zum Einlass, –wenngleich der Einlass erst am Abend erfolgen würde.

Angeblich verbringen die einzelnen Radiohead-Mitglieder ihre freien Tage seit der Konzertabsage von „Kopenhagen 1“ in der Stadt. „Gestern Abend gegen 23 Uhr war ich endlich wieder ganz aufgeregt! Ich hoffe wirklich sehr, dass es heute Abend klappt! Ich habe Ed O’Brien gestern Abend im selben Restaurant wie ich essen sehen, also sind sie immer noch in der Stadt unterwegs!“, schreibt ein Fan.

Also: abwarten. Heute Abend wissen wir mehr.

Man kann ausrasten, man kann traurig sein. Oder das Beste draus machen. Nachdem Radiohead kurzfristig ihre ersten beiden Kopenhagen-Konzerte verschieben mussten (aktueller Stand: Sie sollen nun am 15. und 16. Dezember 2025 nachgeholt werden), hatten viele enttäuschte lokale Fans, aber gerade auch aus der ganzen Welt angereiste Fans eine Fan-Aktion in der dänischen Hauptstadt gestartet.

Ein Reddit-Nutzer machte wenige Stunden nach der Absage einen Vorschlag. Wenn schon kein Radiohead-Konzert, dann doch wenigstens eine Radiohead-Karaoke-Nacht. Kurzerhand reservierte er eine Bar im Zentrum Kopenhagens. Und löste damit eine unerwartete Fanlawine aus.

Die ursprünglich vorgesehene Karaoke-Room-Kapazität von gerade einmal 25 Personen hielt niemanden ab, Party zu machen. Wie Initiator Cory McLeod später gegenüber „NME“ bestätigte, erschienen etwa 1.000 Radiohead-Fans und verwandelten die Bar in ein überfülltes Ersatzkonzert. Die ganze Nacht über sangen man „Karma Police“, „No Surprises“ oder „Creep“ (den Hit, den Radiohead eh nicht auf dieser Tournee spielten).

Was wird aus Berlin?

Für den 08. bis 12. Dezember 2025 sind vier Radiohead-Konzerte geplant. Thom Yorke musste „Kopenhagen 1“ und „Kopenhagen 2“ wegen einer „schweren Halsentzündung“ verschieben. Da die Mitteilung der Band auf den 01. Dezember datiert, ist der Sänger seit mindestens dem 30. November erkrankt. Die meisten Mediziner würden urteilen, dass ein Mensch zirka zwei Wochen benötigt, um nach einer Halsinfektion vollständig zu genesen und dann sechs Abende nahezu nacheinander zwei Stunden auf einer Bühne zu singen.

Deshalb sind viele Radiohead-Fans in Sorge, dass sowohl die Berlin-Auftritte oder Kopenhagen-Auftritte verschoben werden könnten. Und im Januar könnte der Terminplan eines anderen Musikers möglichen Nachholkonzerten der Band einen Strich durch die Rechnung machen.