Rammstein live im Horsens Gefängnis, Dänemark am 25. Mai 2017.

So kann’s aussehen, wenn man nicht all zu sehr an Statussymbolen hängt: Rammstein starten erneut eine Aktion mit dem Aufruf, für ausgewählte Organisationen zu spenden – noch genauer: in Form einer Auktion werden „sorgfältig ausgewählte Gold- und Platinawards“ versteigert. Das gesammelte Geld wird anschließend gespendet.

Die Berliner Band hatte bereits im Mai und Juni diesen Jahres ihre Edelmetall-Auszeichnungen für soziale Projekte versteigert. Somit geht es diesmal in die dritte Runde. Zuletzt kamen die Einnahmen Organisationen wie Albert Schweitzer Kinderdörfer und Familienwerke, #Alarmstuferot, dem Amazon Conservation Team und der Berliner Stadtmission zu Gute. Auch dieses Mal werden wieder vier NGOs unterstützt:

Diesmal stehen die Auszeichnungen für ihr viertes Studioalbum „Reise, Reise“ zur Versteigerung aus. In einer Mitteilung schrieb die Band: „Rammstein Charity geht weiter! Ab sofort könnt ihr auf die ersten „Reise, Reise“-Auszeichnungen bieten! Alle Versteigerungserlöse werden an diverse, von Rammstein ausgewählte Wohltätigkeitsorganisationen gespendet.“

Mit der Wahl der Hilfsorganisationen setzt die Band erneut ein politisches Statement: Nachdem der chaotische Abzug von US-Truppen wie auch Bundeswehrsoldat*innen aus Afghanistan dazu geführt hatte, dass die Taliban das Land – nach jahrzehntelangen Machtkämpfen – binnen weniger Wochen einnehmen konnte, fürchten vor allem Frauen einschneidende Repression seitens der neuen, nicht anerkannten Regierung der Taliban.

Bereits seit 1992 setzt sich der Afghanische Frauenverein für den Wiederaufbau und Frieden in Afghanistan ein – geförderte Projekte sollen vor allem Frauen und Kinder unterstützen. Das schnelle Abziehen der Militärtruppen hatte zu extrem chaotischen Zuständen am Kabuler Flughafen geführt, die auch Kritik an der deutschen Bundesregierung hervorbrachte.

Mitbieten kann man, wie bereits bei den vorangegangenen Charity-Aktionen, ab einem Euro. Wie gewohnt gewinnt dann auch der oder die Höchstbietende.

Rammsteins siebtes und bislang letztes Studioalbum, „Rammstein“, ist 2019 veröffentlicht worden. Alle Infos zu ihrer 2022 geplanten Tour gibt’s hier.