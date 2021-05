Rammstein versteigern Platin-Platten für den guten Zweck

Foto: LatinContent via Getty Images, Santiago Bluguermann. All rights reserved.

In mittlerweile 27 Jahren Bandkarriere konnte Rammstein eine Vielzahl von Ehrungen in Form von Silber-, Gold- und Platinplatten für sich gewinnen – und diese wollen die Berliner Rocker nun im Sinne des guten Zwecks versteigern. Mit einer umfangreichen Aktion unter dem Titel „Rammstein Charity“ wollen Till Lindemann und Co. insgesamt vier Hilfsorganisationen unterstützen.

Empfehlung der Redaktion Flake bestätigt: Neues Album von Rammstein kommt!

Zur Aktion schrieben die Musiker: „Rammstein versteigert sorgfältig ausgewählte Gold- und Platinawards für den guten Zweck. Nach Alben sortiert werden in den kommenden Monaten immer wieder Trophäen zur Versteigerung an Fans freigegeben. Pro Album-Auktion werden unterschiedliche Organisationen für die Ausschüttung der Spenden berücksichtigt.“ Für wie viele ihrer fast 130 Schallplatten in den nächsten Monaten geboten werden kann, ist aktuell allerdings noch unklar.

Einnahmen gehen an vier Hilfsorganisationen

Fest steht aber, dass das eingenommene Geld insgesamt vier Hilfsorganisationen zugute kommen soll. Darunter die Albert Schweitzer Kinderdörfer und Familienwerke, #Alarmstuferot, das Amazon Conservation Team und die Berliner Stadtmission. Weitere Informationen zu den Organisationen finden Sie hier.