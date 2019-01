Rammstein: Ist nach der Tournee Schluss für Kruspe?

Nicht nur auf die Ohren, sondern auch auf die Augen gibt's ordentlich was von Rammstein: Fünf Musikvideos werden das neue Werk der Band begleiten.

Immer mehr Informationen zum neuen Rammstein-Album, das im April 2019 erscheinen soll, sickern durch: Fünf Musikvideos, also wahrscheinlich auch fünf Single-Auskopplungen, sollen das noch unbetitelte Werk, ihr erstes seit „Liebe ist für alle da“ von 2009, flankieren. Das teilte Gitarrist Richard Kruspe der „Kerrang“ mit. „Wir flogen nach Los Angeles und arbeiteten am Mix der Platte mit Rich Cosey, der schon für Muse und andere große Bands tätig war“, erzählte er dem Blatt. „Nach jetzigem Stand werden wir fünf Clips dazu herausbringen. Ich bin sehr glücklich mit dem Album, das eine oder andere daran könnte sich natürlich noch ändern.“ Richard…