Rammstein live in Berlin: Dringende aktualisierte Sicherheitsinfos des Olympiastadions

Am 15., 16. und 18. Juli treten Rammstein im Rahmen ihrer Europa-Stadiontour auch in Berlin auf. Das Olympiastadion hat nun aktualisierte Sicherheitsinformationen für die Shows herausgegeben. Grund sind die zu erwartenden Temperaturen am Wochenende.

Da vor allem heute (15.07.) mit Temperaturen um die 37 Grad Celsius zu rechnen ist, werden Besucher darauf hingewiesen, schützende Kopfbedeckung und Sonnencreme mitzubringen. Darüber hinaus erlaubt der Veranstaltungsort das Mitbringen von alkoholfreien Getränken im Getränkekarton oder in der PET-Flasche. Die Behältnisse können zudem vor Ort an den Toilettenanlagen aufgefüllt werden, damit alle Gäste vor und während der Show ausreichend trinken können. Am Sonntag ist voraussichtlich weniger heiß, erwartet aber dennoch Temperaturen zwischen 27 und 30 Grad.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Rammstein in Berlin: Wann ist Einlass?

Darüber hinaus teilt das Olympiastadion mit, dass der Einlass am Gelände bereits um 16 Uhr startet. VIP-Bereiche öffnen um 16:30 Uhr. Beachten Sie hierzu, dass die Tickets personalisiert sind. Sie müssen sich daher mit einem gültigen Ausweisdokument ausweisen können. Das gilt auch für Kinder von sechs bis zwölf Jahren. Für sie genügen Schülerausweis und elektronische Gesundheitskarte.

Die Mitnahme von Taschen bis maximal DIN A4 (21 bis 29,7 Zentimeter) ist wie gewohnt erlaubt. Nicht mitnehmen sollten Sie:

professionelle Kameras,

Actionkameras

Selfie-Sticks

Waffen, Messer oder Pfefferspray

Helme

Regenschirme

Essen oder Getränke (ausgenommen alkoholfreie Getränke bis 0,5 Liter in Karton oder PET)

Das Konzert beginnt am 15.07. um 19:30 Uhr, am 16. und 18. Juli startet die Show bereits um 19 Uhr. Auch in Berlin wird die Vorband Abélard spielen. 20:30 Uhr betreten dann Rammstein die Bühne – das Konzert endet am Samstag voraussichtlich 23 Uhr, Sonntag und Dienstag spielen Rammstein von 19 bis 22:30 Uhr.

Rammstein: Keine Aftershowparty auf dem Gelände

Wie bereits im Vorfeld verkündet wurde, darf auf dem Gelände des Olympiastadions keine Aftershowparty für Rammstein stattfinden. Diese Entscheidung wurde aufgrund der erhobenen Vorwürfe gegen Till Lindemann getroffen. Besucher der Show sollten auch wissen, dass Demonstranten angekündigt haben, sich lautstark gegen die geplanten Rammstein-Konzerte auszusprechen.