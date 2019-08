Rammstein live in Tampere (Finnland): Fotos, Videos, Setlist

Rammstein spielen am 29. Juli ihren Rekord-Gig in der größten Arena Russlands, im Luzhniki Stadium in Moskau . Auf einen Blick: alle Infos zu Tickets, Sicherheit, Wetter, Vorband, Setlist und Anreise.

Rammstein werden nach ihren Deutschland-Abstechern u.a. in Gelsenkirchen, zwei Auftritten in München, zwei Gigs in Dresden, Rostock und Berlin weiterhin Europa und die Welt rocken. Nächste Station ist am Montag (29. Juli) das Luschniki-Stadion in Moskau. Wir haben letzte Infos vor den Auftritten. Rammstein live in Moskau 2019: Gibt es noch Tickets? Die Karten sind seit Monaten ausverkauft. Möglicherweise gibt es noch vereinzelte VIP-Tickets, Aktionen im Radio oder auf regionalen Websites in Moskau. Wenige Tickets könnte es auch an der Abendkasse geben. Wer in Russland weilt, kann auch Sankt Petersburg ins Auge fassen. Hier gibt es noch Karten. Rammstein live in Moskau 2019: Wer ist die…