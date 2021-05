LEGO stoppt von Fan entwickeltes Rammstein-Set

Reeper Bahn Festival: pop’n’politics: jetzt hier anschauen!

Wohin entwickelt sich die Kulturwirtschaft? Welche Anstrengungen müssen Politik, Kreative und die Gesellschaft unternehmen, um das kulturelle Leben weltweit wieder in Bewegung zu bringen? Was hat Künstler*innen in den Monaten seit März 2020 bewegt? Welche Themen prägen die Musik und Popkultur des Jahres 2021? Wie lässt sich aus den großen Schlagworten Diversität, Identität und Heimat ein Alltag, eine neue Normalität definieren? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das zweitägige Online-Special pop’n’politics auf den digitalen Kanälen des Reeperbahn Festivals, an dem Künstler*innen wie Sam Vance-Law, Mieze, Silly, Celina Bostic und Klan ebenso teilnehmen wie Vertreter*innen von Alarmstufe Rot, VibeLab, Die Vielen oder Music Declares Emergency. pop’n’politics ist eine Kooperation des Reeperbahn Festivals mit der Bundeszentrale für politische Bildung und wird präsentiert von Rolling Stone.