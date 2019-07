Rammstein live in Moskau 2019: Tickets, Sicherheit, Wetter, Anfahrt

Foto: LatinContent via Getty Images, Santiago Bluguermann. All rights reserved.

Rammstein werden nach ihren Deutschland-Abstechern u.a. in Gelsenkirchen, zwei Auftritten in München, zwei Gigs in Dresden, Rostock und Berlin weiterhin Europa und die Welt rocken.

Nächste Station ist am Montag (29. Juli) das Luschniki-Stadion in Moskau. Wir haben letzte Infos vor den Auftritten.

Rammstein live in Moskau 2019: Gibt es noch Tickets?

Die Karten sind seit Monaten ausverkauft. Möglicherweise gibt es noch vereinzelte VIP-Tickets, Aktionen im Radio oder auf regionalen Websites in Moskau. Wenige Tickets könnte es auch an der Abendkasse geben. Wer in Russland weilt, kann auch Sankt Petersburg ins Auge fassen. Hier gibt es noch Karten.

Rammstein live in Moskau 2019: Wer ist die Vorband?

Rammstein bestätigten am 23. Mai, dass das Duo Jatekok als Special Guest bei der kommenden Stadion-Tour dabei ist. Sie werden das Rammstein-Album „Klavier” vierhändig auf zwei Pianos spielen.

Rammstein live in Moskau 2019: Wie ist die Setlist?

Rammstein spielen auf ihrer Europa-Tour fast jeden Abend ein ähnliches Set. Mit leichten Modifikationen. So etwa in München beim zweiten Konzert im Zugabenteil zum ersten Mal „Rammstein“. So sah die Setlist beim letzten Gig in Chorzow aus:

Rammstein live in Moskau 2019: Wie wird das Wetter?

Am Mittag gibt es in Moskau etwas Regen und die Temperaturen erreichen 14 Grad. Bis zum Einlass könnte es noch ziemlich unangenehmes Wetter sein. Am Abend liegt die Temperatur bei etwa 13 Grad, es könnte noch weiter regnen, dürfte sich aber bis in den späten Abend hinein aufklaren.

Rammstein live in Moskau: Wie komme ich ins Stadion? (Anfahrt)

Rammstein live in Moskau 2019: Was darf ich zum Konzert mitnehmen? (Sicherheitsbestimmungen)

Wir empfehlen, lediglich Konzert-Ticket, Mobiltelefon, Schlüsselbund und Portemonnaie bei sich zu tragen und auf alle weiteren Gegenstände zu verzichten. Beutel nur im DIN-A4-Format.

