Rammstein live in München 2019: Fotos, Videos, Setlist

Das erste Album von Rammstein seit zehn Jahren ist nicht nur in Deutschland ein Mega-Hit. Beeindruckend ist auch die Platzierung in den Charts in Kanada und den USA.

Keine Frage: Keine andere Band erregte in diesem Jahr bisher so viel Aufmerksamkeit wie Rammstein. Die Band um Sänger Till Lindemann ist seit wenigen Tagen auf Europa-Tour und veröffentlichte mit „Rammstein“ zuletzt ihre erste Platte seit gut einer Dekade. Auch wenn manchen Musikfans bereits etwas schwindelig ist von der durchaus provokanten Werbekampagne rund um die neuen Songs (darunter zuletzt ein bitterkomisches Video zu „Ausländer“), trifft das neue Material in vielen Ländern voll ins Schwarze. Das Rammstein-Label Universal meldet am Freitag (31. Mai), dass die neue LP der Berliner Band in 14 Ländern auf Platz eins der Charts sei. Rammstein: In diesen Ländern…