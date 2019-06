Rammstein live in Berlin 2019: Fotos, Videos, Setlist

Auf seiner „Still Not Dead Yet“-Tour kommt der Musiker für fünf Konzerte in fünf deutsche Städte: Den Auftakt dazu gibt Collins am Mittwoch (5. Juni) in Stuttgart. Auf einen Blick: alle Infos zu Tickets, Sicherheit, Wetter, Vorband, Setlist und Anreise.

Kommenden Mittwoch (5. Juni) spielt Phil Collins das erste Deutschland-Konzert seiner „Still Not Dead Yet“-Tour in Stuttgart. Hier gibt es auf einen Blick alles Wichtige zum Auftritt in der Mercedes-Benz Arena. Phil Collins live in Stuttgart 2019: Ab wann ist Einlass? Stadionöffnung: 17 Uhr Support: ca. 18:45 Uhr Phil Collins live in Stuttgart 2019: Und wann geht das Konzert los? Start: ca. 20:30 Uhr Ende: ca. 22:30/23 Uhr Phil Collins live in Stuttgart 2019: Gibt es noch Tickets? Ja, es gibt noch Tickets. Und zwar Sitzplätze für die Tribüne in den Kategorien 1 bis 4. Die reichen von 95,75€ bis…